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Президент Игорь Додон

Президент Молдовы поблагодарил руководство России за амнистию для мигрантов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Граждане Молдовы, нарушившие режим пребывания в России, смогут с 1 января по 24 февраля выехать домой и потом въехать в РФ снова.

КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выразил благодарность российскому руководству за конкретные шаги по выполнению договоренностей об амнистии мигрантам из РМ.

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Ранее МВД России после договоренностей между Додоном и президентом РФ Владимиром Путиным объявило о "миграционной амнистии" для граждан нашей страны, нарушивших сроки пребывания в России. Об этом говорится на официальном сайте российского ведомства.

Теперь граждане Молдовы, находящиеся на территории России с нарушением разрешенного срока пребывания, смогут в период с 1 января по 24 февраля 2019 года выехать в республику без привлечения их к административной ответственности за нарушение сроков пребывания. Также этим лицам не запретят въехать в Россию снова.

"Выражаю благодарность российскому руководству за конкретные шаги по выполнению договоренности, достигнутой с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным в ходе моего официального визита в Россию 31 октября – 1 ноября", - написал Додон на своей странице в Facebоok.

По словам главы молдавского государства, "согласно решению МВД России, примерно 170 тысячам граждан Республики Молдова, которые нарушили положения ст. 26 частей 4 и 8 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", а также положения ст. 27 частей 12, 13 и 14 того же закона, предоставляется возможность воспользоваться новым легальным способом, чтобы эти нарушения были аннулированы".

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"Теперь у граждан РМ, которые по ряду причин нарушили миграционное законодательство России, эти нарушения могут быть аннулированы, если они покинут территорию России в январе-феврале 2019 года и вернутся в Россию не ранее марта будущего года. Это решение также касается тех граждан РМ, которые ранее были депортированы за данные нарушения", - отметил Додон.

Он уверен, что "этот шаг говорит об открытости и высокой заинтересованности российского руководства в оказании помощи нашим гражданам и в развитии стратегического партнерства с нашей страной во всех областях, представляющих взаимный интерес".

Додон также напомнил, что в 2017 году по договоренности с президентом России был объявлен первый этап амнистии по статье 26 федерального закона РФ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", которым воспользовались примерно 30 тысяч человек.

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Теги:
Молдова, Россия, Владимир Путин, Ион Додон, амнистия, Мигранты
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