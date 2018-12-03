Новый год-2019: где отметить праздники в Кишиневе

Где и как провести Новый год и Рождество: ярмарка, колесо обозрения, сказочное шоу для детей и другие сюрпризы к праздникам.

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Рождественская ярмарка откроется в Кишиневе с 15 декабря этого года, сообщил молдавский премьер Павел Филип на брифинге в понедельник.

Праздничный городок, как и в прошлом году, расположится на улице 31 Августа 1989 года на отрезке улиц митрополита Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина – прямо за зданием правительства Молдовы.

Сюрпризы ярмарки этого года

Рождественскую елку, которая украсит рождественскую ярмарку, привезут из Румынии. Как отметил премьер, скорее всего, на следующей неделе. Дерево достанется молдавскому правительству в дар.

"Как и в прошлом году посетители смогут покататься на каруселях, а также на самом большом ледовом катке в Молдове. Один из сюрпризов этого сезона – колесо обозрения высотой 20 метров", - сказал Филип.

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По его словам, на ярмарке можно будет найти продукцию ручной работы, приобрести изделия народных умельцев, насладиться блюдами традиционной молдавской кухни и, конечно, изваром.

Как и в прошлом году, при поддержке правительства ярмарку смогут посетить тысячи детей из центров по размещению, интернатов и социально-уязвимых семей, больниц и так далее.

"Хочу, чтобы у граждан было время порадоваться на этой ярмарке. В этом году мы все прошли через множество проблем и трудных моментов. Но пришло время, когда нужно остановиться и выйти прогуляться вместе с родными, насладиться приятными моментами и смотреть на наступающий год с большим оптимизмом и надеждами", - сказал Филип.

Сказка для детей и другие секреты ярмарки

Как рассказал директор Moldova Concert Андрей Локоман, при поддержке правительства Молдовы 4-6 января пройдет большой спектакль с элементами шоу.

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"Речь идет о цирке-театре "Эллизиум" из Киева, который покажет рождественский спектакль-сказку "Алиса в стране чудес". В эти три дня в Национальном дворце ждем детей со всей страны, которые смогут бесплатно посмотреть эту сказку", - отметил он.

По словам Локомана, в день открытия ярмарки каждый желающий сможет получить диск с праздничными колядками. Всего таких презентов рассчитано на две тысячи человек.

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"Мы не будем раскрывать все карты. Ждем всех 15 декабря на рождественской ярмарке", - сказал один из организаторов.

По его словам, рождественский городок будет особенно привлекательным в вечерние часы, когда будут включены все гирлянды.

"Готовим еще один сюрприз, который ждет всех в сквере театра "Ликурич". Что это? Увидите своими глазами в день открытия ярмарки", - сказал Локоман.

Ярмарку украсит рождественская инсталляция на библейскую тематику. Кроме того, маленькие гости праздничного города смогут зайти в домик Деда Мороза, где смогут пообщаться с Мошем Крэчуном и получить сюрприз.