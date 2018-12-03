Прокуроры раскрыли причины взрыва в многоэтажке в Кишиневе

По какой причине произошел взрыв в многоквартирном доме в одном из спальных районов молдавской столицы: прокуроры назначили проведение нескольких экспертиз.

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Глава прокуратуры Кишинева Штефан Шаптефраць заявил Sputnik, что одна из вероятных причин взрыва в многоэтажном доме, произошедшем 6 октября в столичном микрорайоне Рышкановка, связана с утечкой газа из газовой плиты.

"Одна из причин взрыва – не выключенная конфорка газовой плиты. В квартире были незаконно установлены газовый баллон и плита. Утечка произошла из-за того, что хозяин квартиры оставил включенной конфорку", - сказал прокурор.

По его словам, прокуроры ждут результатов экспертизы. "Мы должны дождаться результатов всех экспертиз. Назначили разные проверки. Как только будут результаты, мы сразу оповестим общественность", - добавил он.

© Sputnik / Nicu Goncear Эхо взрыва в Кишиневе: что сейчас происходит в многоэтажке на Рышкановке

Как отметил прокурор, исходя из результатов экспертиз правоохранительные органы дадут "правильную квалификацию данному случаю".

Хронология событий

Согласно официальной версии правоохранительных органов, взрыв произошел ночью 6 октября в Кишиневе, на 16-м этаже дома по адресу Московский проспект, 11.

Погибли пять человек — мать с четырехлетним ребенком, пожилая супружеская пара — граждане Израиля, приехавшие в город навестить своих детей, а также хозяйка квартиры, где произошло ЧП.

Опубликовано видео последствий мощного взрыва в доме на Рышкановке>>>

От обрушения конструкций пострадали квартиры на трех этажах здания.

Жильцы дома остаются в санатории Constructorul (Конструктор) и бывшей железнодорожной больнице. О том, когда жильцы дома въедут в свои квартиры, можно прочитать здесь.

Читайте также: