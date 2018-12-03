Со следующей недели многие водители в Молдове могут остаться без прав

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. С 14 декабря 2018 года граждане, которые сядут за руль в нетрезвом виде, рискуют остаться без водительских прав. Со следующей недели в Молдове вступит в силу закон, который устанавливает единый механизм борьбы с таким феноменом как езда в состоянии алкогольного опьянения, сообщает sputnik.md.

© Sputnik / Samvel Sepetchian Перечень документов на авто - важно знать водителям, выезжающим из Молдовы

Таким образом, водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде, лишат права управления машиной на срок рассмотрения дела в судебной инстанции. На данный момент у автовладельцев также изымают права, но при этом выдается временное удостоверение на время судебных разбирательств.

Также с 14 декабря водителей, которых остановили в состоянии алкогольного опьянения, лишат авто. Машину нарушителя будут перевозить на специальную парковку, а транспортировка обойдется в 250 леев. За штрафстоянку тоже придется платить. "Такса" составит 50 леев в час.

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С того же дня вступает в силу процедура аннулирования водительских прав. Граждане, удостоверение которых признали недействительным, могут рассчитывать на получение нового документа только спустя четыре года с момента вынесения окончательного вердикта суда. Кроме того, им придется повторно сдать экзамен на получение прав: теорию и практику. Однако для этого нужно пройти антиалкогольную пробационую программу, которая предусматривает 20 часов лекций. А сам курс обойдется в четыре тысячи леев.