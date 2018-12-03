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В Кишиневе отметили 23 февраля

День неизвестного солдата впервые отметили в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (332)
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В Кишиневе прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата.

КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Впервые в Молдове отметили День неизвестного солдата – эта торжественная дата была учреждена, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны, чьи имена не удалось и, в силу объективных причин, так и не удастся восстановить.

В Кишиневе в понедельник представители общественных организаций, ветераны вооруженных сил и сотрудники посольства России в Молдове возложили цветы к Вечному огню на мемориале воинской славы "Вечность".

Руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов напомнил, что День неизвестного солдата был учрежден в России в 2014 году.

"Эту идею предложили поисковые организации. Сегодня он отмечается во многих странах, которые затронула Великая Отечественная война. В этот день проходит множество мероприятий, в первую очередь, возложение цветов к Вечному огню и к могилам неизвестного солдата", - рассказал Давыдов.

День неизвестного солдата приурочен к дате перенесения в 1967 году праха неизвестного солдата, – одного из воинов Красной армии, чье имя не удалось установить, – с полей Подмосковья на территорию специально созданного для этой цели некрополя в Александровском саду у стен Кремля.

Мемориал Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, архивное фото.
© Sputnik / Алексей Куденко
Ответ дан: почему невозможно установить личность Неизвестного солдата

"Сегодня мы вспоминаем всех безымянных героев, тех, кто отдал свои жизни на фронтах Великой Отечественной войны и других войн и вооруженных конфликтов. Больше всего неизвестных солдат полегло в Великую Отечественную", - рассказал корреспонденту Sputnik председатель Национального координационного комитета "Победа", руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

По его словам, до сих пор пропавшими без вести числятся около двух миллионов солдат и офицеров Красной армии.

"Во всех странах бывшего Советского Союза и других государств, на территории которых велась Великая Отечественная война, до сих пор продолжается поиск и установление имен военнослужащих Красной армии, боровшихся с фашизмом. В том числе это делается и в Молдове", - сказал Петрович.

Тема:
Наследники великой Победы (332)

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Теги:
Алексей Петрович, Великая Отечественная война, мемориал
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