День неизвестного солдата впервые отметили в Молдове

КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Впервые в Молдове отметили День неизвестного солдата – эта торжественная дата была учреждена, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны, чьи имена не удалось и, в силу объективных причин, так и не удастся восстановить.

В Кишиневе в понедельник представители общественных организаций, ветераны вооруженных сил и сотрудники посольства России в Молдове возложили цветы к Вечному огню на мемориале воинской славы "Вечность".

Руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов напомнил, что День неизвестного солдата был учрежден в России в 2014 году.

"Эту идею предложили поисковые организации. Сегодня он отмечается во многих странах, которые затронула Великая Отечественная война. В этот день проходит множество мероприятий, в первую очередь, возложение цветов к Вечному огню и к могилам неизвестного солдата", - рассказал Давыдов.

День неизвестного солдата приурочен к дате перенесения в 1967 году праха неизвестного солдата, – одного из воинов Красной армии, чье имя не удалось установить, – с полей Подмосковья на территорию специально созданного для этой цели некрополя в Александровском саду у стен Кремля.

© Sputnik / Алексей Куденко Ответ дан: почему невозможно установить личность Неизвестного солдата

"Сегодня мы вспоминаем всех безымянных героев, тех, кто отдал свои жизни на фронтах Великой Отечественной войны и других войн и вооруженных конфликтов. Больше всего неизвестных солдат полегло в Великую Отечественную", - рассказал корреспонденту Sputnik председатель Национального координационного комитета "Победа", руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

По его словам, до сих пор пропавшими без вести числятся около двух миллионов солдат и офицеров Красной армии.

"Во всех странах бывшего Советского Союза и других государств, на территории которых велась Великая Отечественная война, до сих пор продолжается поиск и установление имен военнослужащих Красной армии, боровшихся с фашизмом. В том числе это делается и в Молдове", - сказал Петрович.