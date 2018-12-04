Голодному не до модного: у приднестровцев свои приоритеты при выборе одежды

Исследование Торгово-промышленной палаты региона, которое выявило главные критерии выбора при покупке одежды, сломило былые предубеждения о бездумности траты женщинами денег на покупки и нелюбви мужчин к приобретению одежды.

ТИРАСПОЛЬ, 4 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Абсолютным победителем у приднестровцев среди приоритетов при выборе одежды стал показатель удобства вещей: у мужчин – в 98%, у женщин – в 97% случаев. Таковы данные исследования, проведенного маркетинговым управлением Торгово-промышленной палаты Приднестровья. Далее среди критериев выбора – качество пошива и натуральный состав ткани.

”В итоге выходит так, что большая часть респондентов желает приобретать качественную и долговечную одежду по достаточно низким ценам. Качество и долговечность позволяют населению некоторое время экономить на покупке одежды и перераспределять эти расходы на текущее потребление. В этом отношении мнения у женщин и мужчин сошлись”, - отметили в ведомстве.

Тем не менее исследование выявило большое различие между мужчинами и женщинами при выборе одежды в отношении стоимости товара. Причем совершенно не соответствующее известному стереотипу о том, что прекрасная половина человечества готова тратить на платья и туфли последние деньги, а сильная его часть равнодушна к покупкам и экономит на одежде.

Оказалось, что женщины более привередливы к цене - для 77% жительниц Приднестровья она кажется важным параметром выбора одежды, а для мужчин этот фактор вовсе не является важным - лишь 38% из них готовы гнаться за выгодной стоимостью.

”Видимо, хоть мужчины и являются главными ”добытчиками” в семье, женщины – хранительницы, которые следят за семейным бюджетом”, - подмечают в ТПП.

Для большинства приднестровцев совершенно не принципиальны страна-производитель или бренд одежды, как, впрочем, и факторы, касающиеся моды. Оно и правильно, ведь "главное, чтобы костюмчик сидел". Помните такую песню из кинофильма "Чародеи"?