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Сахарный диабет, архивное фото

Дети тоже плачут: врачи и пациенты Центра матери и ребенка нуждаются в помощи

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Врачи и пациенты Центра матери и ребенка Молдовы остро нуждаются в оборудовании, которое поможет им противостоять сахарному диабету у детей.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Общественная организация "Спаси жизнь" проводит в Кишиневе 16 декабря Пушкинский зимний благотворительный бал под патронажем посла России в Молдове Олега Васнецова, международного фонда им. А.С. Пушкина и при поддержке Российского центра науки и культуры в Кишиневе. 

Алена Беркач
© Sputnik / Miroslav Rotari
Беркач: для помощи детям-диабетикам Молдовы надо собрать более 500 тысяч леев
Основная цель акции - сбор средств для приобретения оборудования отделению эндокринологии Центра матери и ребенка республики. Эти приборы помогут врачам и их маленьким пациентам противостоять коварной болезни под названием сахарный диабет.

Вылечить сахарный диабет в современных реалиях невозможно, но им можно научиться управлять и жить полноценно. Однако для этого врачам необходима более ясная картина того, что происходит с пациентом, чтобы дать больному четкие рекомендации и назначить эффективное лечение.

Заведующий отделением эндокринологии Андриан Кирияк рассказал Sputnik, что из всех их 500 пациентов порядка 30% поступают в крайне тяжелом состоянии, а иногда и с риском для жизни.

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"Исходя из того, что детям с диабетом, которые находятся в отделении, врачи обязаны правильно подобрать дозу инсулина, необходимо знать уровень сахара в крови в любое время. У нашей лаборатории нет возможности брать анализы чаще, чем это возможно. Даже у индивидуального глюкометра, которым снабжен каждый пациент, нет такой возможности", - сказал доктор.

Заведующий отделения эндокринологии Центра матери и ребенка Молдовы Андриан Кирияк
© Sputnik / Nicu Goncear
Заведующий отделения эндокринологии Центра матери и ребенка Молдовы Андриан Кирияк

Он обратил внимание на систему круглосуточного мониторинга уровня глюкозы. "Такой аппарат крайне необходим в подобных случаях, когда непонятно, почему ухудшилось состояние детей, почему стандартное лечение не подходит. Конечно, это облегчает и диагностику, и назначение лечения", - отметил Кирияк.

Прогресс не стоит на месте

Директор Центра матери и ребенка республики Сергей Гладун подчеркнул, что медицина не стоит на месте и развивается постоянно.

"Прогресс в медицине происходит очень быстро, в том числе в области эндокринологии. Появляются новые методы диагностики и лечения. Оборудование, которое мы хотели бы получить, чрезвычайно важно. При помощи этого аппарата в течение 6-7 дней будет  постоянно проводиться исследование уровня глюкозы в крови - 24/7", - сказал он.

Директор Центра матери и ребенка Молдовы Сергей Гладун
© Sputnik / Nicu Goncear
Директор Центра матери и ребенка Молдовы Сергей Гладун

По его словам, врачам будет значительно проще сделать выводы о том, как происходят изменения уровня глюкозы у ребенка в каждом конкретном случае.

"И когда врачи будут знать, как происходят изменения уровня глюкозы, они будут, соответственно, менять дозы препаратов инсулина, которые получают детки", - подчеркнул Гладун.

Безвозвратные перемены в жизни

Бесконечные замеры уровня сахара, уколы и прием еды по расписанию – это не просто набор слов, а жизнь человека, который страдает сахарным диабетом. Маленькие пациенты особенно тяжело переносят перемены в жизни, связанные с болезнью.

"Для нас это был шок, когда мы узнали, что у ребенка сахарный диабет. Думали, почему, откуда и за что? Были такие эмоции и даже страх, как мы будем жить с этим. Стресс испытал и ребенок. Начитался в интернете об этой болезни. Несколько дней из-за переживаний у него не падал сахар вообще. Но врачи рассказали, что с этой болезнью можно жить, главное придерживаться правил", - рассказала Татьяна – мама маленького Артема.

Татьяна и ее сын Артем - пациент отделения эндокринологии

О трудностях ежедневных сражений с болезнью поделилась и Анджела - мама маленького Рамина.

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"Диабет у нас обнаружили после того, как ребенок попал в ДТП. Сына сбила машина. Его привезли в Кишинев. Анализы показали диабет. С таким диагнозом мы живем уже полгода. До сих пор не можем привыкнуть к этим изменениям. Тяжело, очень тяжело. Не знаю, как будет дальше. Стараюсь оберегать его от всего, чтобы не ел запрещенные продукты в течение дня. Посмотрим...", - сказала она.

Анжела и ее сын Рамин
© Sputnik / Nicu Goncear
Анжела и ее сын Рамин

Чем важен круглосуточный мониторинг

Врачи подчеркивают, если попытаться узнать истинные колебания уровня сахара в крови, то надо брать анализ каждые пять минут, а это значит порядка 12 проколов пальца в час, или 300 в сутки. Физически это невозможно.

Татьяна Сербуленко
© Sputnik / Osmatesco
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Как работает оборудование, на которое так рассчитывают врачи и пациенты отделения эндокринологии Центра матери и ребенка? Сенсор безболезненно вживляется под кожу и остается там на шесть дней. Каждые пять минут он регистрирует колебания уровня сахара и передает на записывающее устройство, данные анализируются на компьютере через специальную программу. Таким образом, ребенок избавляется от дополнительных болевых процедур и стрессов, но самое главное – это позволяет врачу подобрать более эффективное лечение, а значит – облегчает жизнь пациенту.

Как помочь детям?  

Учредитель благотворительной организации "Спаси Жизнь" Алена Беркач рассказала Sputnik о том, что к ним обратилось руководство Центра матери и ребенка с проблемой, которая возникла в отделении эндокринологии.

"Отделение нуждается в специальном оборудовании для детей с сахарным диабетом. Оборудование очень необходимо. Его на сегодняшний день в Молдове не использует ни одна больница. Центр матери и ребенка концентрирует у себя всех детей республики, болеющих сахарным диабетом", - подчеркнула собеседница.

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По ее словам, центру нужны две специальные установки I-Pro, общей стоимостью около 65 тысяч леев, и сенсоры для пациентов, каждый из которых стоит 910 леев. 

"Мы хотим поблагодарить за личное участие посла Российской Федерации в Республике Молдова Олега Васнецова - мероприятие проходит под его патронажем", - добавила Беркач.

Благотворительный бал состоится в воскресенье, 16 декабря, в Radisson Blu Leogrand Convention Centre. Начало в 17.00.

Сахарный диабет
© Sputnik / Nicolai Kibich
Сахарный диабет

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