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Работа лаборатории. Архивное фото

В Молдове растет число подтвержденных случаев кори

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Корь не отступает: в Молдове продолжает расти количество заболевших этим недугом.

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. За период с 1 января по 3 декабря 2018 года на всей территории Молдовы подтвердили 335 случаев кори, сообщает пресс-служба Национального агентства общественного здравоохранения.

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За последний месяц, в период с 1 по 30 ноября, было выявлено 16 случаев кори, все - в Сорокском районе. Они были зарегистрированы у родственников и лиц, контактировавших с больными корью.

Вспышка кори в Молдове была зарегистрирована с 1 по 31 августа 2018 года, когда было зафиксировано 234 случаев заболевания.

Сейчас на территории страны сохраняется "желтый код" в связи с опасностью распространения кори.

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На данный момент, больше всего заболевших в Чадыр-Лунге – 164 случая, в Вулканештах – 35 случаев, в Сороках - 30, Дрокии – 21.

По несколько случаев кори зарегистрировали в Унгенах, Кишиневе, Тараклии, Кагуле, Кантемире, Окнице, Ниспоренах, Глодянах, Хынчештах, Рышканах и Тирасполе.

Корь
© Sputnik /
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Теги:
Молдова, корь
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