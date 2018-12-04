В Кишиневе установят камеры видеонаблюдения еще на нескольких перекрестках

В молдавской столице усилят контроль за движением на перекрестках.

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. На нескольких новых перекрестках в Кишиневе появятся камеры наблюдения, передает пресс-служба Министерства внутренних дел РМ.

По данным пресс-службы ведомства, речь идет о дорогах при въезде в столицу.

Это пересечение Дачия и Бэчоий Ной, въезд в Ставчены, перекрересток Алба-Юлия и Деляну, 273 и 690, а также Друмул Бэчоюлуй, 287.

В Кишиневе обновляют дорожную разметку только там, где есть камеры>>>

"Мы считаем, что сможем внести существенный вклад в обеспечение безопасности участников дорожного движения на трассе R6 "Кишинев-Оргеев-Бельцы" близ Ставчен. Системы видеонаблюдения будут расположены на светофорах и подключены к автоматизированной системе управления трафиком" – говорится в сообщении ведомства.

Первый этап проекта по установке видеокамер в городе начался в 2013-2014. Тогда была налажена необходимая инфраструктура и проведена установка систем видеонаблюдения на 41 перекрестке столицы. Было установлено 125 видеокамер, 145 фотокамер и 29 камер с функцией PTZ.

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