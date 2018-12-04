В Молдове теперь можно оплатить штраф со скидкой в течение трех рабочих дней

В Молдове наводят порядок в законодательстве и в работе ведомств, чтобы убрать путаницу в сроках оплаты штрафов.

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Со 2 декабря граждане Молдовы могут оплачивать штрафы со скидкой в 50% в течение трех рабочих дней.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Молдове вступают в силу послабления при выплате штрафов

Сроки были изменены, чтобы согласовать предоставленный оштрафованным лицам период времени с часами работы учреждений, ответственных за получение штрафа.

До сих пор предусматривалось, что в случае незначительных правонарушений лицо имеет право заплатить половину суммы в течение 72 часов с даты наложения наказания. Таким образом, если штраф выписывался накануне или в выходные дни, нарушителю оставалось на выплату гораздо меньше времени.

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В общем порядке штраф выплачивается добровольно в течение 30 дней с даты его выписки. В противном случае применяется процедура принудительной выплаты. Если это невозможно из-за недостатка средств или уклонения от уплаты, дело передается в суд.

Штраф можно оплатить в любом отделении банка или посредством платежных терминалов.

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