16:31 05 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.50
  • USD17.12
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Автомобиль

В Молдове грядут новые штрафы для водителей

CC0 / Pixabay / Free-Photos
Общество
Получить короткую ссылку
93502

Участники несанкционированных автоколонн могут лишиться денег и права на вождение автомобиля.

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. С 9 декабря в Молдове будут платить штрафы участники несанкционированного движения автоколонн.

Банкноты номиналом 200 лей
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове теперь можно оплатить штраф со скидкой в течение трех рабочих дней

За что и как будут штрафовать

Согласно вступающим в этот день в силу изменениям и дополнениям в Кодекс о правонарушениях, участие в неавторизованных колоннах автодвижения, создающих трудности другим участникам трафика, будет караться штрафом от 2250 до 3000 леев и тремя штрафными пунктами.

Водители, которые принимали участие в неавторизованных соревнованиях, тренировках, конкурсах на трассах общественного пользования, могут заплатить от 3000 до 4500 леев и получить пять штрафных пунктов.

Если подобные мероприятия несли угрозу ДТП, виновные автолюбители помимо указанной в последнем случае суммы штрафа могут лишиться права на вождение автомобиля сроком на полгода.

За организацию несанкционированных мероприятий на автотрассах грядет от 3750 до 4500 леев штрафа и лишение права на вождение автомобиля в течение года.

Многоэтажный жилой дом
© Sputnik / Григорий Сысоев
Жителей Молдовы ждут крупные штрафы, если они будут делать это по ночам

А как же традиция?!

Мы прекрасно знаем, что в Молдове, когда празднуют свадьбу, собирают как можно больше машин, – чем красивее, тем лучше, – и колесят по городу, селу и их окрестностям, сигналя вовсю. Как же быть с одной из самых распространенных в стране традиций, если теперь придется платить штраф за каждый свадебный автомарш?!

По словам главы юридической службы Национального инспектората патрулирования Вячеслава Сырбу, нововведения касаются только тех автоколонн, которые несут угрозу безопасности дорожного движения, вне зависимости от характера мероприятия, в котором эти машины участвуют.

"Не попадают под санкции группы автомобилей, которые не демонстрируют агрессивное поведение на дорогах. Под понятием "группы автомобилей" подразумеваются два и более автомобиля, - заявил Сырбу для Sputnik.

По словам представителя закона, все планируемые мероприятия политического и социально-экономического характера должны быть заранее согласованы с органами власти, чтобы полиция смогла обеспечить общественный порядок на дорогах.

Вопросов больше, чем ответов

Новые нормы законодательства озадачили общественных деятелей страны, связанных с мероприятиями автолюбителей.

Президент клуба "Авто Ретро Тюнинг" Владислав Думанов, например, задается вопросом, насколько новый закон ограничивает деятельность автоклубов.

"То есть, теперь каждый выезд таких организаций, как наша, надо согласовывать с властями? А как быть любителям ретро-автомобилей, которые собираются вместе и коллективно выезжают на различные мероприятия и фестивали? Их за это будут штрафовать? Как быть с нашими друзьями из Румынии, Италии, Болгарии и Бельгии, которые время от времени организовано приезжают в Молдову на ретро-автомобилях? Их тоже теперь будут за это штрафовать? Им как взаимодействовать с властями?", - заявил Думанов для Sputnik.

По его словам, неясно, что теперь делать, например, байкерам и любителям ретро-мотоциклов.

"Не знаю, чем руководствовались авторы этого нововведения, но в итоге была узаконена двусмысленная инициатива. Думаю, Молдова может такими темпами скоро лишиться международных авто-слетов и автопробегов – кому нужны штрафы непонятно за что?! К сожалению, в Европе подобное невозможно, а у нас – вполне! Это сможет еще больше усложнить людям жизнь. Кроме того, зная, как в нашей стране обстоят дела, коррупционный фактор на местах в этом случае может заметно укрупниться", - заключил Думанов.

По теме

Уникальные ретро-автомобили из Кишинева, Ясс и Тирасполя показали в Молдове
Фестиваль ретро-автомобилей в Румынии - впечатления гостей из Молдовы
Ретро-автомобилисты: новые планы и рубежи
Зеленый свет для ретро-автомобилистов Молдовы: что решил парламент
Теги:
Владислав Думанов, штраф, автомобили, водители
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Контроль качества продукции
    Не болейте!

    Почему в девятнадцати волостях Даугавпилсского края осталась только одна аптека, да и та находится под угрозой исчезновения?

  • Cудно-газохранилище Independence, архивное фото
    Пережить зиму

    У Литвы нет ТЭС, как у Польши, зато есть терминал сжиженного природного газа. Вот только насколько выгоден он и сможет ли спасти от настоящих холодов?

  • Мартин Херем
    Новая смена

    Силы обороны Эстонии возглавил первый бригадный генерал в истории республики, не служивший в Советской армии.

  • Минская городская ратуша
    Деловая столица

    Минск возглавил рейтинг самых популярных городов у российских бизнесменов в 2018 году. Вторым стал Лондон, третьим – Берлин.

  • Закат в горах Грузии в Кахети
    Сердце мамлюка

    Sputnik рассказывает о сложной судьбе сына грузинского священника, который был продан в Египет и стал шейхом Аль Баладом.

  • Диктант
    Проверка знаний

    В декабре состоится онлайн-диктант на абхазском языке – принять участие в нем смогут все желающие, а самых грамотных ждут призы.

  • Правительство Южной Осетии
    Плодотворный год

    Министр иностранных дел Южной Осетии обсудил с послом Абхазии отношения двух стран в 2018 году и перспективы дальнейшего сотрудничества.

  • Контроль качества продукции
    Не болейте!

    Почему в девятнадцати волостях Даугавпилсского края осталась только одна аптека, да и та находится под угрозой исчезновения?

  • Cудно-газохранилище Independence, архивное фото
    Пережить зиму

    У Литвы нет ТЭС, как у Польши, зато есть терминал сжиженного природного газа. Вот только насколько выгоден он и сможет ли спасти от настоящих холодов?

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

"Отступать некуда, позади Москва": годовщина масштабной битвы ВОВ
Контрнаступление советских войск под Москвой. Архивные кадры.
Контрнаступление советских войск под Москвой - архивные кадры
Зарплата в Молдове
Рейтинг самых высоких зарплат в Молдове

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться