В Молдове грядут новые штрафы для водителей

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. С 9 декабря в Молдове будут платить штрафы участники несанкционированного движения автоколонн.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Молдове теперь можно оплатить штраф со скидкой в течение трех рабочих дней

За что и как будут штрафовать

Согласно вступающим в этот день в силу изменениям и дополнениям в Кодекс о правонарушениях, участие в неавторизованных колоннах автодвижения, создающих трудности другим участникам трафика, будет караться штрафом от 2250 до 3000 леев и тремя штрафными пунктами.

Водители, которые принимали участие в неавторизованных соревнованиях, тренировках, конкурсах на трассах общественного пользования, могут заплатить от 3000 до 4500 леев и получить пять штрафных пунктов.

Если подобные мероприятия несли угрозу ДТП, виновные автолюбители помимо указанной в последнем случае суммы штрафа могут лишиться права на вождение автомобиля сроком на полгода.

За организацию несанкционированных мероприятий на автотрассах грядет от 3750 до 4500 леев штрафа и лишение права на вождение автомобиля в течение года.

© Sputnik / Григорий Сысоев Жителей Молдовы ждут крупные штрафы, если они будут делать это по ночам

А как же традиция?!

Мы прекрасно знаем, что в Молдове, когда празднуют свадьбу, собирают как можно больше машин, – чем красивее, тем лучше, – и колесят по городу, селу и их окрестностям, сигналя вовсю. Как же быть с одной из самых распространенных в стране традиций, если теперь придется платить штраф за каждый свадебный автомарш?!

По словам главы юридической службы Национального инспектората патрулирования Вячеслава Сырбу, нововведения касаются только тех автоколонн, которые несут угрозу безопасности дорожного движения, вне зависимости от характера мероприятия, в котором эти машины участвуют.

"Не попадают под санкции группы автомобилей, которые не демонстрируют агрессивное поведение на дорогах. Под понятием "группы автомобилей" подразумеваются два и более автомобиля, - заявил Сырбу для Sputnik.

По словам представителя закона, все планируемые мероприятия политического и социально-экономического характера должны быть заранее согласованы с органами власти, чтобы полиция смогла обеспечить общественный порядок на дорогах.

Вопросов больше, чем ответов

Новые нормы законодательства озадачили общественных деятелей страны, связанных с мероприятиями автолюбителей.

Президент клуба "Авто Ретро Тюнинг" Владислав Думанов, например, задается вопросом, насколько новый закон ограничивает деятельность автоклубов.

"То есть, теперь каждый выезд таких организаций, как наша, надо согласовывать с властями? А как быть любителям ретро-автомобилей, которые собираются вместе и коллективно выезжают на различные мероприятия и фестивали? Их за это будут штрафовать? Как быть с нашими друзьями из Румынии, Италии, Болгарии и Бельгии, которые время от времени организовано приезжают в Молдову на ретро-автомобилях? Их тоже теперь будут за это штрафовать? Им как взаимодействовать с властями?", - заявил Думанов для Sputnik.

По его словам, неясно, что теперь делать, например, байкерам и любителям ретро-мотоциклов.

"Не знаю, чем руководствовались авторы этого нововведения, но в итоге была узаконена двусмысленная инициатива. Думаю, Молдова может такими темпами скоро лишиться международных авто-слетов и автопробегов – кому нужны штрафы непонятно за что?! К сожалению, в Европе подобное невозможно, а у нас – вполне! Это сможет еще больше усложнить людям жизнь. Кроме того, зная, как в нашей стране обстоят дела, коррупционный фактор на местах в этом случае может заметно укрупниться", - заключил Думанов.