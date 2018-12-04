Самые высокие зарплаты в Кишиневе: кто получает больше всех

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Опубликован рейтинг высокооплачиваемых и менее прибыльных специальностей в молдавской столице. Так, самые высокие заработки зарегистрированы у работников информационно-коммуникационного сектора, а самые низкие – у представителей сферы искусства, отдыха и развлечений.
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Представители информационно-коммуникационного сектора в среднем зарабатывают свыше 14 тысяч леев (порядка 840 долларов США по текущему курсу Нацбанка страны). На втором месте в топе самых высокооплачиваемых специальностей расположились работники сектора производства и обеспечения электро и теплоэнергией, газом, горячей водой, которые получают примерно 12 с половиной тысяч леев (порядка 730 долларов). Тройку лидеров замыкают представители финансового и страхового секторов, где средняя зарплата превышает 12 тысяч леев (чуть больше 700 долларов). Свыше 600 долларов получают работники публичной администрации и обороны, а также обязательного социального страхования. При этом заработки по каждому из перечисленных направлений увеличились за год в среднем на десять процентов.
Что касается самых низких зарплат, меньше всего получают работники сферы искусства, отдыха и развлечений — в среднем около пяти тысяч леев (порядка 275 долларов).
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В третьем квартале этого года средняя номинальная начисленная заработная плата в Кишиневе составила семь тысяч 730,9 лея, что на двенадцать с лишним процентов больше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. К слову, по стране средний заработок составляет шесть тысяч 507,3 лея.
В бюджетном секторе в Кишиневе в среднем получают семь тысяч 396,1 лея, а в реальном — семь тысяч 799,9 лея. При этом рост отмечен и по той, и по другой категории.
По данным статистики, в октябре этого года в столице официально зарегистрированы в Национальном агентстве занятости населения свыше двух тысяч безработных.