Самые высокие зарплаты в Кишиневе: кто получает больше всех

Обнародованы официальные данные о том, у кого в столице Молдовы самая большая, а у кого самая маленькая зарплата.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Опубликован рейтинг высокооплачиваемых и менее прибыльных специальностей в молдавской столице. Так, самые высокие заработки зарегистрированы у работников информационно-коммуникационного сектора, а самые низкие – у представителей сферы искусства, отдыха и развлечений.

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Таковы данные ежеквартального отчета "Социально-экономическое положение Кишинева в январе-сентябре 2018 года", который опубликован на сайте Национального бюро статистики.

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Представители информационно-коммуникационного сектора в среднем зарабатывают свыше 14 тысяч леев (порядка 840 долларов США по текущему курсу Нацбанка страны). На втором месте в топе самых высокооплачиваемых специальностей расположились работники сектора производства и обеспечения электро и теплоэнергией, газом, горячей водой, которые получают примерно 12 с половиной тысяч леев (порядка 730 долларов). Тройку лидеров замыкают представители финансового и страхового секторов, где средняя зарплата превышает 12 тысяч леев (чуть больше 700 долларов). Свыше 600 долларов получают работники публичной администрации и обороны, а также обязательного социального страхования. При этом заработки по каждому из перечисленных направлений увеличились за год в среднем на десять процентов.

Что касается самых низких зарплат, меньше всего получают работники сферы искусства, отдыха и развлечений — в среднем около пяти тысяч леев (порядка 275 долларов).

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Их заработки увеличились за год на девять процентов. Средняя зарплата в сфере образования, по данным Нацбюро статистики, превышает шесть тысяч леев (примерно 390 долларов), а в секторе здравоохранения и соцзащиты — порядка семи тысяч леев (около 430 долларов).

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В третьем квартале этого года средняя номинальная начисленная заработная плата в Кишиневе составила семь тысяч 730,9 лея, что на двенадцать с лишним процентов больше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. К слову, по стране средний заработок составляет шесть тысяч 507,3 лея.

В бюджетном секторе в Кишиневе в среднем получают семь тысяч 396,1 лея, а в реальном — семь тысяч 799,9 лея. При этом рост отмечен и по той, и по другой категории.

По данным статистики, в октябре этого года в столице официально зарегистрированы в Национальном агентстве занятости населения свыше двух тысяч безработных.