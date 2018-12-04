Задержки рейсов: туман внес коррективы в работу аэропорта Кишинева

Сложные погодные условия: в аэропорту Кишинева предупредили, что сразу несколько рейсов задерживаются.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Погодные условия внесли коррективы в расписание Международного аэропорта Кишинева.

"Дорогие пассажиры. Ближе к вечеру взлетно-посадочная полоса нашего аэропорта снова окутана плотным туманом. Из-за нелетной погоды изменился график полетов некоторых рейсов. Пожалуйста, следите за изменениями на сайте аэропорта. В случае задержек или аннулирования рейса обращайтесь к авиакомпании, чтобы узнать все подробности", - сообщили в аэропорту.

Так, задерживаются рейсы из Киева (PS8979, U9897), Москвы (5F132) и Милана (W63796). Кроме того, перенаправлены рейсы из Милана (9U894I, G9894) и Лондона (9U834). Задерживаются и рейсы в Лиссабон (9U295) и Дублин (9U831).

Ранее в пресс-службе аэропорта также сообщали, что задержки связаны с густым туманом. За день отменены три вылета из Кишинева и столько же в столицу Молдовы.

Следить за расписанием рейсов можно на сайте аэропорта Кишинева.