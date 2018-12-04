На праздник к нам пришла: первая искусственная ель установлена в Кишиневе

Главный атрибут зимних праздников уже установлен на центральной площади молдавской столицы: идут последние приготовления к официальному открытию новогодней красавицы.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. На центральной площади Кишинева установили главную елку страны. Сейчас полным ходом идет украшение главного символа зимних праздников.

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Ранее глава муниципального предприятия Lumteh Вячеслав Буц рассказал о том, что для украшения главного атрибута зимних праздников столичные власти закупили 1,5 километра гирлянд, а вот с цветом иллюминации пока еще неясно.

"Приобрели не шары, а игрушки в форме полусферы из LED-ленты. Теперь предстоит определиться с цветом", - сказал он.

Чиновник рассказал, что праздничный декор елки обошелся муниципалитету в 170 тысяч леев.

Тысячи праздничных огней

Для украшения города власти также закупили гирлянды.

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"Речь идет о четырех километрах LED-ленты. Ею украсят несколько улиц. Скорее всего, это будут А. Руссо, Алба-Юлия, Чеукарь и еще пара-тройка улиц", – добавил Буц.

На вопрос о том, что произошло с гирляндами, которые украшали столицу на предыдущие зимние праздники, чиновник отметил, что они уже старые, поэтому и пришлось приобрести новые. На их закупку ушло 160 тысяч леев.

Сюрпризы ярмарки этого года

Исполняющий обязанности примара (мэра) Кишинева Руслан Кодряну напомнил, что, как и в прошлом году на улице 31 Августа 1989 года разместится рождественская ярмарка. А вот с планом мероприятий на новогоднюю ночь в центре столицы власти пока не определились.

"Окончательное решение по поводу 31 декабря еще не принято. Зависит от мероприятий, запланированных правительством, то есть, чтобы не проводить параллельные акции и не загружать общественные места", - сказал Кодряну.

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В свою очередь, глава молдавского правительства Павел Филип рассказал, что рождественская ярмарка откроется в Кишиневе 15 декабря этого года. Рождественскую елку, которая украсит ярмарку, привезут из Румынии. Как отметил премьер, скорее всего, на следующей неделе. Дерево достанется молдавскому правительству в дар.

"Как и в прошлом году посетители смогут покататься на каруселях, а также на самом большом ледовом катке в Молдове. Один из сюрпризов этого сезона – колесо обозрения высотой 20 метров", - сказал Филип.

По его словам, на ярмарке можно будет найти продукцию ручной работы, приобрести изделия народных умельцев, насладиться блюдами традиционной молдавской кухни и, конечно, изваром.

Как и в прошлом году, при поддержке правительства ярмарку смогут посетить тысячи детей из центров по размещению, интернатов и социально-уязвимых семей, больниц и так далее.

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