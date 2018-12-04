22:57 04 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD17.15
  • RUB0.26
  • RON4.17
  • UAH0.61
Поиск
Елочная игрушка

На праздник к нам пришла: первая искусственная ель установлена в Кишиневе

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
Получить короткую ссылку
14110

Главный атрибут зимних праздников уже установлен на центральной площади молдавской столицы: идут последние приготовления к официальному открытию новогодней красавицы.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. На центральной площади Кишинева установили главную елку страны. Сейчас полным ходом идет украшение главного символа зимних праздников.

В Кишиневе впервые установили искусственную ель к Новому году
© Sputnik / Nicu Goncear
В Кишиневе впервые установили искусственную ель к Новому году

Ранее глава муниципального предприятия Lumteh Вячеслав Буц рассказал о том, что для украшения главного атрибута зимних праздников столичные власти закупили 1,5 километра гирлянд, а вот с цветом иллюминации пока еще неясно.

"Приобрели не шары, а игрушки в форме полусферы из LED-ленты. Теперь предстоит определиться с цветом", - сказал он.

Чиновник рассказал, что праздничный декор елки обошелся муниципалитету в 170 тысяч леев.

Тысячи праздничных огней

Для украшения города власти также закупили гирлянды. 

Снег
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ждать ли снега: какая погода будет в Молдове в Новогодние праздники

"Речь идет о четырех километрах LED-ленты. Ею украсят несколько улиц. Скорее всего, это будут А. Руссо, Алба-Юлия, Чеукарь и еще пара-тройка улиц", – добавил Буц.

На вопрос о том, что произошло с гирляндами, которые украшали столицу на предыдущие зимние праздники, чиновник отметил, что они уже старые, поэтому и пришлось приобрести новые. На их закупку ушло 160 тысяч леев.

Сюрпризы ярмарки этого года

Исполняющий обязанности примара (мэра) Кишинева Руслан Кодряну напомнил, что, как и в прошлом году на улице 31 Августа 1989 года разместится рождественская ярмарка. А вот с планом мероприятий на новогоднюю ночь в центре столицы власти пока не определились.

"Окончательное решение по поводу 31 декабря еще не принято. Зависит от мероприятий, запланированных правительством, то есть, чтобы не проводить параллельные акции и не загружать общественные места", - сказал Кодряну. 

Туристы на новогодней ярмарке в центре Москвы
© Sputnik / Ilya Pitalev
Встретить Новый год в российской столице: как пройдут торжества в Москве

В свою очередь, глава молдавского правительства Павел Филип рассказал, что рождественская ярмарка откроется в Кишиневе 15 декабря этого года. Рождественскую елку, которая украсит ярмарку, привезут из Румынии. Как отметил премьер, скорее всего, на следующей неделе. Дерево достанется молдавскому правительству в дар.

"Как и в прошлом году посетители смогут покататься на каруселях, а также на самом большом ледовом катке в Молдове. Один из сюрпризов этого сезона – колесо обозрения высотой 20 метров", - сказал Филип.

По его словам, на ярмарке можно будет найти продукцию ручной работы, приобрести изделия народных умельцев, насладиться блюдами традиционной молдавской кухни и, конечно, изваром.

Как и в прошлом году, при поддержке правительства ярмарку смогут посетить тысячи детей из центров по размещению, интернатов и социально-уязвимых семей, больниц и так далее.

Чем еще удивят кишиневцев в новогодние праздники, можно почитать здесь.

По теме

В следующем году в Молдове добавятся новые выходные дни
Новый год-2019: где отметить праздники в Кишиневе
Новый год 2019: год какого животного по восточному календарю
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фестиваль Staro Riga 2018
    "Столетие, пожалуйста, закончись"

    Затраты на концерт в честь юбилея государства, который состоялся у Латвийской библиотеки, подняли в соцсетях новую волну недовольства.

  • Cудно-газохранилище Independence, архивное фото
    Пережить зиму

    У Литвы нет ТЭС, как у Польши, зато есть терминал сжиженного природного газа. Вот только насколько выгоден он и сможет ли спасти от настоящих холодов?

  • Президент Австрии Александр Ван дер Беллен и премьер-министр Эстонии Юри Ратас
    Свой человек

    Премьер-министр Эстонии напомнил об эстонских корнях действующего президента Австрии.

  • Школьная форма, фото из архива
    Быть в форме

    Азербайджанские школы ждут нововведения: для всех учащихся могут ввести единую форму, а медалистов – освобождение от экзаменов.

  • Брат и сестра Тамразяны во время службы в церкви (30 октября 2018). Гаага
    Укрылись в церкви

    Власти Армении готовы принять и поддержать семью, которая уже больше месяца живет в одном из храмов Гааги.

  • Замена канализационного люка, архивное фото
    Криминальный дуэт

    В Казахстане задержали отца и сына, которые, предположительно, вывезли и сдали на металлолом около семи тонн краденых канализационных люков.

  • Оружие и боеприпасы
    Подпольный арсенал

    Следователи возбудили уголовное дело против жителя Цхинвала, в доме которого нашли патроны и составные части автоматического оружия.

  • Фестиваль Staro Riga 2018
    "Столетие, пожалуйста, закончись"

    Затраты на концерт в честь юбилея государства, который состоялся у Латвийской библиотеки, подняли в соцсетях новую волну недовольства.

  • Cудно-газохранилище Independence, архивное фото
    Пережить зиму

    У Литвы нет ТЭС, как у Польши, зато есть терминал сжиженного природного газа. Вот только насколько выгоден он и сможет ли спасти от настоящих холодов?

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Школьница из особого дивизиона юных регулировщиков движения им. Ф.Э. Дзержинского проводит беседу о правилах дорожного движения с детьми в детском саду, 1982 год
Добрая память о детстве - как раньше в Молдове воспитывали малышей
Пушистый качок дает уроки фитнесса - видео
Пушистый качок дает уроки фитнеса - видео
Зарплата в Молдове
Рейтинг самых высоких зарплат в Молдове

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться