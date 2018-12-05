Задержки и отмена рейсов: туман внес изменения в работу аэропорта Кишинева

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Густой туман второй день подряд вносит изменения в работу Международного аэропорта Кишинева - сразу несколько рейсов задерживаются или вовсе отменены.
"Из-за плотного тумана сегодня утром задерживаются вылеты в Киев и в/из Стамбула. Отменены рейсы из Лиссабона и в Бухарест",- сообщается в Telegram-канале аэропорта.
Следить за расписанием рейсов можно на сайте аэропорта Кишинева.
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