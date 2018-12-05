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Выборы. Урна для голосования. Архивное фото

Выборы в парламент Молдовы и референдум в один день: как потратят деньги

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Из госбюджета на следующий год на организацию и проведение выборов в парламент Молдовы выделили свыше 110 миллионов леев, но как изменятся затраты с учетом проведения в день голосования еще и референдума?

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. Бюджет, выделенный на проведение выборов в парламент Молдовы 24 февраля 2019 года, не претерпит существенных изменений в связи с принятым депутатами решением о проведении в день голосования еще и республиканского консультативного референдума. Соответствующее заявление озвучил в интервью Sputnik член Центральной избирательной комиссии страны Андрей Волентир.

В госбюджете на следующий год на организацию и проведение выборов в законодательный орган страны предусмотрена сумма в 110 миллионов 204,4 тысячи леев.

Представитель Центризбиркома пояснил, что проведение референдума в один день вместе с выборами в парламент не приведет к дополнительным расходам, так как будут работать одни и те же электоральные структуры.

"Когда проходят выборы или выборы и референдум в один день, то работают те же избирательные органы – окружные избирательные советы и участковые избирательные бюро. Поэтому не может быть изменено число задействованного персонала и количество избирательных участков", - сказал Волентир.

Заседание парламента. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Впрочем, корректировки из-за проведения референдума в один день с выборами все-таки произойдут, и они будут касаться затрат на печать бюллетеней. По словам представителя ЦИК, 9,8 миллиона леев из 110-ти должны пойти на печать бюллетеней. При этом, как считает чиновник, доля расходов на услуги типографии не является астрономически большой.

Всего на выборах 24 февраля будут открыты две тысячи 75 избирательных участков. "У нас достаточно времени для того, чтобы скорректировать программу работы, чтобы организовать оба голосования в один день", - добавил Волентир.

Ранее глава ЦИК Алина Руссу заявляла Sputnik, что 65% средств из бюджета, предусмотренного на выборы в парламент Молдовы – 2019, пойдет на оплату труда задействованного в электоральном процессе персонала.

"Эти 65% предназначены на оплату труда электоральных служащих. Расчеты сделаны, исходя из средней заработной платы по экономике, размер которой ежегодно меняется", - пояснила Руссу.

Парламентские выборы в Молдове запланированы на 24 февраля 2019 года. Они впервые будут проходить по смешанной избирательной системе. Согласно новым правилам, половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.

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