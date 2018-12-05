ЦИК Молдовы объявил дату начала предвыборной кампании

Члены Центризбиркома приняли решение по поводу выборов в парламент Молдовы: когда стартует электоральная кампания?

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. Предвыборная кампания в парламент Молдовы стартует 25 января 2019 года. Решение принято на заседании Центральной избирательной комиссии в среду.

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Члены ЦИК утвердили 5 декабря календарную программу по организации и проведению парламентских выборов, которые намечены на 24 февраля следующего года.

Глава ЦИК Алина Руссу заявила, что, согласно Кодексу о выборах, на момент регистрации у электоральных конкурентов должны быть равные условия проведения предвыборной кампании - агитация, встречи с избирателями.

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"Поэтому электоральная кампания начинается за 30 дней до дня выборов, когда большинство конкурентов зарегистрированы", - отметила Руссу.

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Электоральный период уже стартовал - с 1 декабря этого года.

В пятницу, 30 ноября, истек мандат парламента Молдовы ХХ созыва. До выборов в законодательный орган, которые состоятся 24 февраля 2019 года, депутаты еще соберутся на пленарные заседания. О судьбе законодателей после того, как истек мандат парламента, можно почитать здесь.

Выборы в парламент Молдовы – 2019 пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. На организацию выборов выделено более 110 миллионов леев.

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В этот же день, 24 февраля, пройдет республиканский консультативный референдум. В рамках плебисцита гражданам предстоит ответить на два вопроса: