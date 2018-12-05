В Кишиневе официально зажгли огни на главной елке страны

В столице Молдовы прошла церемония торжественного зажжения огней на главной новогодней елке страны.

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. В среду вечером в Кишиневе официально зажгли огни на главной елке республики.

"Сегодня официально зажглись огни на главной елке Кишинева. Таким образом, дан старт зимним праздникам – это время полное чудес, волшебства и надежд. Тысяча 700 шаров на красивой елке воплощают те хорошие дела, которые предстоит сделать нам всем вместе в этом году", - сказал и.о. примара (мэра) столицы Руслан Кодряну.

В честь этого события в центре молдавской столицы организован концерт.

© Sputnik / Miroslav Rotari Церемония торжественного зажжения огней на главной новогодней елке страны

Ранее стало известно, что праздничный декор этого дерева обошелся муниципалитету в 170 тысяч леев. Видео установки елки можно посмотреть здесь.