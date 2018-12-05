Праздник к нам приходит: Мош Крэчун ждет писем от детей

В ожидании чуда: дети со всех уголков Молдовы пишут письма с новогодними желаниями главному национальному волшебнику - Мош Крэчуну.

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. Праздники все ближе: дети со всех регионов Молдовы пишут послания Мош Крэчуну (национальный молдавский сказочный персонаж).

Малыши загадывают самые разные желания – хорошие оценки, игрушки, сласти, гаджеты. Некоторые не забывают и о самом волшебнике и просят его прийти в гости на праздники.

Акция "Почта Мош Крэчуна" традиционно проводится ГП "Почта Молдовы" в партнерстве с благотворительным фондом Clipa Siderală. В эти дни центральный почтовый офис MD-2012 наполнил звонкий детский смех. Ребята всех возрастов активно принимали участие в написании писем волшебнику.

"Эта акция дает каждому ребенку возможность написать Мош Крэчуну. Процедура проста – дети пишут свои желания, указывают на конверте без адреса и марок получателя - "Мош Крэучун", а затем отправляют в почтовый ящик. В качестве ответа малыши получат письмо в особенном конверте от Мош Крэчуна", - отметили в госпредприятии "Почта Молдовы".

Отправить письмо молдавскому волшебнику можно в любом почтовом отделении страны, а также просто опустить его в почтовый ящик. Сделать это можно до конца текущей недели.

© Sputnik / Miroslav Rotari Новый год-2019: где отметить праздники в Кишиневе

Ежегодно Академия Мош Крэчуна получает и обрабатывает около 20 тысяч писем.

Новый год к нам мчится: Академия Мош Крэчуна ждет детских писем>>>

Мош Крэчун - это не Санта-Клаус и не Дед Мороз, отмечают а Академии молдавского сказочника. Скорее, это их коллега или близкий родственник, проживающий в Молдове, рассказала сотрудница Академии и помощница национального сказочника Ирина Митаки-Бабухина. Облик молдавского сказочника был разработан энтузиастами после обращения в Академию наук. Ученые подтвердили, что в национальном фольклоре издавна существовал такой персонаж. После этого с помощью художников и был создан сказочный образ. Мош Крэчун – это коренастый старичок в овечьем тулупе, постолах, с тканой сумкой и в белой кушме, которая слегка опускается на глаза.