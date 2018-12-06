Владельцы квартир с электроплитами в Кишиневе получат компенсацию

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. В Кишиневе владельцы квартир, в которых установлены электроплиты, получат компенсацию в размере 25% при оплате счетов за потребленную электроэнергию. Об этом сообщили в примэрии столицы.

Как пояснили в Главном жилищно-коммунальном отделе примэрии Кишинева, компенсации предоставят за ноябрь и декабрь 2018 года.

© Sputnik / Александр Кондратюк Все учителя и воспитатели в Молдове получат компенсации

Для получения компенсации необходимо подать заявку в муниципальное предприятие по управлению жилищным фондом, написать документ необходимо на имя управляющих домов и мэров городов и сел (коммун) муниципия Кишинев.

К заявлению должна быть приложена справка, выданная администратором жилого дома, которая подтверждает, что здание оборудовано электрическими плитами. Заявка должна быть подана до конца года.

В Кишиневе около 270 многоэтажных домов оборудованы электроплитами. На выплату компенсаций в ноябре-декабре 2018 года в муниципальном бюджете выделено четыре миллиона леев. Сообщается, что в дальнейшем муниципальным властям предстоит решить, будут ли компенсации предоставляться в будущем.

Получателям компенсацию будут выдавать наличными, деньги должны быть переведены в претуры секторов.