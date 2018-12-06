Погода в Молдове: что прогнозируют синоптики

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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. По прогнозам синоптиков, в Молдове сегодня ожидается переменная облачность, утром метеорологи обещают туманы, а днем возможны кратковременные осадки.

© Photo : Миронова Татьяна Синоптик: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением

Утром столбик термометра остановится на отметке плюс 1-2 градуса по Цельсию, а днем температура воздуха прогреется до +3 градусов, а местами даже и до +4.

В ближайшие два дня установится примерно такой же характер погоды. Немного "потеплеет" днем - до +3 градусов по Цельсию, правда, возможен мокрый снег, переходящий в дождь.

Кстати, руководитель центра по прогнозам погоды Госгидрометеослужбы Геннадий Рошка рассказал в интервью Sputnik, какой будет погода в зимние праздники.

"Уже третий год подряд говорят, что эта зима станет самой морозной за последние десять или сто лет. А на деле, по нашим оценкам, мы ожидаем чуть более холодную зиму. Если средняя зимняя температура для нашей страны колеблется между минус 1-3 градусами, то в этом году мы ожидаем, что эти значения будут примерно на два градуса ниже", - сказал синоптик.

Народные приметы

В церкви 6 декабря почитается память Митрофана Воронежского, который известен как епископ православной церкви, живший примерно в XVII-XVIII веке и является одним из святых. Родился Митрофан в семье благочестивых родителей, имел сына и был женат. Однако овдовел в 40 лет, после чего решил отправиться в Золотниковскую пустыню для того чтобы принять постриг и стать монахом. Значительно позже Митрофан даже становится настоятелем местного монастыря. В 1682 году становится епископом Воронежским. Известно, что Митрофан очень заботился о том, чтобы укрепить православие и позиции церкви, боролся со старообрядчеством, активно занимался созданием новых обителей и принимал все меры для того чтобы повысить нравственный и духовный уровень священнослужителей. Оказывал поддержку Петру Первому, который занимался организацией корабельной верфи в Воронеже.

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