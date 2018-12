Группа из Молдовы, которая удивила зрителей Евровидения, выпустила новый клип

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Молдавская группа Sunstroke Project к зимним праздникам выпустила клип на песню "Новогодняя". Трогательное и теплое видео, в съемках которого участвовали сами музыканты со своими детьми, набирает популярность в молднете. Пользователи активно делятся роликом.

"Это самый, самый лучший день в году! Самый важный, самый трогательный, самый семейный! Мы много лет мечтали и наконец-то реализовали задуманное! В канун новогодних праздников премьера новогодней песни и немного личного, доброго и честного для всех и каждого! С теплом и любовью, ваши Sunstroke Project", - отмечено на официальной странице группы в Facebook.

Автором текста зимнего хита Sunstroke Project стала молдавская журналистка Виктория Крюкова. Она рассказала в своем Facebook, что в конце ноября гостем ее передачи был Сергей Степанов (саксофонист Sunstroke Project), а уже после эфира он сообщил, что группа работает над новогодней песней.

Выяснилось, что музыка к зимнему хиту давно готова, а вот текста нет. Крюкова предложила, чтобы она прослушала музыку.

"И уже к утру следующего дня эти заводные, теплые ритмы навеяли мне добрую новогоднюю песню. И знаете, писать просто - совсем не просто. Выслала ребятам и с замиранием сердца ждала вердикт, хотя для себя решила: Не возьмут - положу на свою музыку, но обязательно дам ей жизнь", - отметила Виктория.

По ее словам, затем ей перезвонили и сказали: "Это то, что нам нужно!". "Ребята внесли небольшие коррективы в текст, и вот уже и клип готов", - добавила журналистка, поблагодарив музыкантов за сотрудничество.

Что надо знать о Sunstroke Project?

Группа SunStroke Project – это симбиоз скрипки, саксофона, живого вокала и модной хаус-музыки. На счету коллектива есть несколько официальных ремейков мировых хитов и собственные синглы, не раз попадавшие в топ европейских хит-парадов. С песней "Hey Mamma" музыканты представляли Молдову на конкурсе "Евровидение" в Киеве в 2017 году, заняв в итоге третье место. Тогда ребята ошеломили публику необычным шоу и танцами. Их песня, как говорится, "зашла".

Группа была основана в 2008 году в Тирасполe (Приднестровье). Первоначально это был дуэт скрипача Антона Рагоза и саксофониста Сергея Степанова, которые познакомились во время службы в армии. Название группы появилось благодаря курьезной ситуации, когда Антон и Сергей служили в армии (оркестр) и вышли на работу в поле, Антон получил солнечный удар. В итоге ребята решили назвать свою группу SunStroke Project.

С 2008 по 2009 год вокалистом группы был Павел Парфений, а в 2009 году группа впервые выступила в Национальном финале Евровидения-2009, где коллектив занял третье место с композицией No Crime. После ухода из группы Паши Парфения был объявлен кастинг, благодаря которому в группе появился новый вокалист Сергей Яловицкий.

В 2010 году группа вместе с исполнительницей Олей Тира выступила на Евровидении в Осло. Тогда ребятам удалось занять лишь 22 место в финале.

В 2013 году группа впервые исполнила песню на молдавском (румынском) языке, а клип Ce Bine Imi Pare был снят всего за 6 часов. Данную композицию ребята исполнили вместе с Alex Calancea Band. В этом же году песня Walking in the rain заняла 1 место в чарте Radio Record и стала гимном команды КВН "Парапапарам" МГИМО Москва.

В этом же году был снят клип на песню Amor, которая выпущена на английском и испанском языках. В 2015 году SunStroke Project принимали участие в национальном отборочном туре конкурса Евровидение-2015 с песней Day After Day, но в финале заняли 3 место. В августе 2015 года SunStroke Project открыли свой музыкальный лэйбл Ragoza Music и выпустили под ним новую песню Not Giving It Up.