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Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев, архивное фото.

В Минэкономики рассказали о жильцах пострадавшей от взрыва многоэтажки

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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Тема:
ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (48)
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Какова судьба многоквартирного дома, где осенью этого года произошел взрыв: в Минэкономики сделали заявление, напрямую касающееся жильцов.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Жители многоквартирного жилого дома, который пострадал от взрыва в столичном секторе Рышкановка, смогут вернуться в свои квартиры уже в этот четверг.

Как сообщили в министерстве экономики и дорожной инфраструктуры, 116 из 126 квартир готовы принять своих владельцев, а в остальных 10 квартирах с 14 по 17 этаж, больше всего пострадавших от взрыва, проводятся отделочные работы, которые будут завершены в ближайшие дни.

"Благодаря оперативности, профессионализму, грамотной организации и непрерывному труду мы всего за два месяца сумели качественно восстановить пострадавшее здание. К этой работе были привлечены лучшие эксперты. Мы рады, что в канун праздников жильцы могут спокойно вернуться в свои квартиры ", - сказал глава Минэкономики Кирилл Габурич.

Опасные газовые баллоны

Министр добавил, что "безопасность граждан для нас очень важна".

Кишинев прощается с погибшими в результате взрыва на Рышкановке
© Sputnik / Nicu Goncear
Эхо взрыва в Кишиневе: что сейчас происходит в многоэтажке на Рышкановке

"Чтобы подобное больше не повторилось, очень важно не пользоваться газовыми баллонами в квартирах и, если нам известны такие случаи, то в обязательном порядке уведомлять о них представителей компетентных органов", - отметил Габурич.

Министерство экономики и инфраструктуры занимается разработкой документа, который регламентировал бы использование, заправку и импорт газовых баллонов на всей территории Республики Молдова.

Хронология событий

Согласно официальной версии правоохранительных органов, взрыв произошел ночью 6 октября в Кишиневе, на 16-м этаже дома по адресу Московский проспект, 11.

Погибли пять человек: мать с четырехлетним ребенком, пожилая супружеская пара (граждане Израиля, приехавшие в город навестить своих детей), а также хозяйка квартиры, где произошло ЧП.

Опубликовано видео последствий мощного взрыва в доме на Рышкановке>>>

От обрушения конструкций пострадали квартиры на трех этажах здания.

Жильцы дома остаются в санатории Constructorul (Конструктор) и в помещениях бывшей железнодорожной больницы. О том, когда жильцы дома въедут в свои квартиры, можно прочитать здесь.

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