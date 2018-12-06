Приднестровцам предлагают обучение в аспирантуре Нижегородского вуза

Профессор Нижегородского университета на встрече с ректором Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко рассказала, как можно поступить на учебу в российских вуз.

ТИРАСПОЛЬ, 6 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Студентов Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко приглашают продолжить учебу в качестве аспирантов в Нижегородском вузе. Об этом сказала на встрече с ректором ПГУ Степаном Берилом профессор кафедры международных отношений и политологии Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова Светлана Колобова.

Стажировка и практика в Нижнем Новгороде

"Гостья из Нижнего Новгорода рассказала о предоставляемых на базе НГЛУ 60 квотах по направлениям аспирантуры "Филология" и "Лингвистика". Она предложила организовать для студентов ПГУ стажировку и практику на территории Нижнего Новгорода (с бесплатным расселением, но самооплачиваемым проездом)", - рассказали в пресс-центре приднестровского вуза.

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Колобова пригласила студентов и преподавателей ПГУ принять участие в различных мероприятиях, которые намечаются Нижегородским университетом, в частности в конференции "Качество. Оценка. Результат" и "Дипломатическая стажировка".

"Поскольку 2019 год объявлен годом Национальных языков мира, нами планируется большое мероприятие, посвященное языку в рамках Дня славянской письменности и культуры совместно с администрацией региона и комитетом по образованию и науке", - сообщила она.

Привлечение научного потенциала России

Ректор ПГУ рассказал о том, что весь образовательный процесс, а также научная деятельность вуза эффективно связаны и соответствуют требованиям министерства образования и науки Российской Федерации.

"Университету поставлена задача создания единой госсистемы переподготовки кадров разных сфер. Сами мы не можем это сделать, нам важен российский опыт. Нам важно привлечь научный потенциал РФ", - сказал он.

Берил подчеркнул, что работа ПГУ с представительством Россотрудничества позволяет эффективнее взаимодействовать с органами управления России в области образования, науки, культуры, а также в молодежной сфере.