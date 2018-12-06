21:18 06 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD17.12
  • RUB0.26
  • RON4.18
  • UAH0.61
Поиск
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко (ПГУ)

Приднестровцам предлагают обучение в аспирантуре Нижегородского вуза

© Sputnik / Ирина Ляхова
Общество
Получить короткую ссылку
11 0 0

Профессор Нижегородского университета на встрече с ректором Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко рассказала, как можно поступить на учебу в российских вуз.

ТИРАСПОЛЬ, 6 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Студентов Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко приглашают продолжить учебу в качестве аспирантов в Нижегородском вузе. Об этом сказала на встрече с ректором ПГУ Степаном Берилом профессор кафедры международных отношений и политологии Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова Светлана Колобова.

Стажировка и практика в Нижнем Новгороде

"Гостья из Нижнего Новгорода рассказала о предоставляемых на базе НГЛУ 60 квотах по направлениям аспирантуры "Филология" и "Лингвистика". Она предложила организовать для студентов ПГУ стажировку и практику на территории Нижнего Новгорода (с бесплатным расселением, но самооплачиваемым проездом)", - рассказали в пресс-центре приднестровского вуза.

Студенты готовятся к экзаменам на скамейке в парке - Кишинев, центр.
© Sputnik / Валерий Шустов
В Приднестровье появились новые стипендиаты мэра города Москвы

Колобова пригласила студентов и преподавателей ПГУ принять участие в различных мероприятиях, которые намечаются Нижегородским университетом, в частности в конференции "Качество. Оценка. Результат" и "Дипломатическая стажировка".

"Поскольку 2019 год объявлен годом Национальных языков мира, нами планируется большое мероприятие, посвященное языку в рамках Дня славянской письменности и культуры совместно с администрацией региона и комитетом по образованию и науке", - сообщила она.

Привлечение научного потенциала России

Ректор ПГУ рассказал о том, что весь образовательный процесс, а также научная деятельность вуза эффективно связаны и соответствуют требованиям министерства образования и науки Российской Федерации.

"Университету поставлена задача создания единой госсистемы переподготовки кадров разных сфер. Сами мы не можем это сделать, нам важен российский опыт. Нам важно привлечь научный потенциал РФ", - сказал он.

Берил подчеркнул, что работа ПГУ с представительством Россотрудничества позволяет эффективнее взаимодействовать с органами управления России в области образования, науки, культуры, а также в молодежной сфере.

Теги:
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, Приднестровский госуниверситет им. Т. Г. Шевченко, Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко (ПГУ), Приднестровье
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Церемония торжественного зажжения огней на главной новогодней елке страны
Фоторепортаж: раз, два, три - елочка в Кишиневе "гори"!
Так вот почему все мамы утром такие усталые!
От заката до утра: вот почему все мамы утром такие злые - видео
Победители всех чемпионатов Молдовы по футболу
Чемпионы Молдовы по футболу: полный список

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться