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Реанимационное отделение больницы, архивное фото.

Душераздирающая история матери: 20 дней в реанимации, кома и день рождения

© Sputnik / Aleksei Babushkin
Общество
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История этой жительницы Молдовы поражает: тяжелейшее состояние, больницы, а потом кома IV степени. Но она очнулась и отпраздновала свой второй день рождения после всего того, что ей пришлось пережить.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Между жизнью и смертью - 20 дней в реанимации, целый букет диагнозов и кома IV степени: то, что пережила Зинаида - молодая жительница Унгенского района, - повергает в шок. Пятого декабря она отпраздновала 35-летие и теперь может с уверенностью сказать, что у нее два дня рождения.

История этой женщины - мамы двоих детей - началась 13 ноября 2018 года. Во время некого медицинского вмешательства ее состояние резко ухудшилось. Женщину перевезли при помощи службы Aviasan из Унгенского района в кишиневскую муниципальную клиническую больницу №1. Ее состояние оценивалось как тяжелое. Список диагнозов поражает – кома IV степени, септический шок, сепсис, синдром множественной органной дисфункции, септическая пневмония, острый респираторный дистресс-синдром, гепаторенальный синдром, отек мозга, ДВС-синдром.

"В течение десяти дней пациентка пребывала в коме. Она находилась на интенсивном лечении под наблюдением ряда специалистов. Проводились исследования, которые охватили весь спектр патологий. После двадцати дней, проведенных в реанимации, Зинаида отмечает свою 35 зиму с друзьями и теми, кто ее спас, и кого она благодарила со слезами на глазах", - отметили в больнице №1.

Пациентку перевели в профильное отделение больницы, где она продолжит лечение и реабилитацию. Она ждет с нетерпением момента, когда она сможет обнять своих детей, которые ждут ее дома.

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