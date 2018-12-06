Новые налоги и штрафы: жители Кишинева будут в шоке от перемен

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. В примэрии (мэрии) Кишинева предложили ввести налог на содержание питомца. Соответствующий проект регламента по содержанию домашних животных в муниципии выставлен на публичное обсуждение.

© Sputnik / Валерий Мельников Официально: в Молдове ввели жесткое наказание для живодеров

В проекте документа оговорены права и обязанности владельцев домашних животных, наказание за нарушение данного регламента, а также за жестокое обращение с братьями нашими меньшими. В частности, в инициативе прописаны условия содержания, выгула, дрессировки, вязки и так далее. В документе указано даже, как поступать владельцу домашнего животного в случае пропажи или смерти питомца.

Город бродячих хищников – 100 строк о наболевшем>>>

Каковы обязанности хозяина питомца? Во-первых, зарегистрировать животное (микрочипирование) в течение 90 дней со дня его рождения. Также необходимо своевременно проводить ежегодную вакцинацию и осмотр четвероногого друга.

К слову, владелец домашнего животного имеет право на возмещение морального и материального ущерба, понесенного в результате незаконного изъятия и умерщвления питомца, его отлова, кражи и так далее.

Налог на содержание питомца

Любопытным в этом проекте оказался пункт, который оговаривает введение налога на содержание домашнего животного в Кишиневе.

"В обязательном порядке, начиная с возраста шести месяцев, стерилизовать беспородных собак и кошек, метисов и не имеющих племенную ценность. Собственники нестерилизованных собак и кошек оплачивают ежегодно специальный налог на нестерилизованных животных (кроме тех, кому стерилизация противопоказна по медицинским основаниям обозначенным ветеринарным врачом", - отмечено в тексте регламента.

В самом проекте четко не прописана сумма налога. Однако, по источникам некоторых СМИ, размер налога будет варьироваться в пределах 180 леев в год за каждую стерилизованную собаку и около 90 леев в год за каждую стерилизованную кошку. А вот такса на содержание фертильных животных будет намного выше – 600 леев в год за собаку и 400 леев за кошку. Однако в случае своевременной регистрации и стерилизации домашнего питомца, владелец освобождается от уплаты налога на 3 года. При этом, предлагаются льготные цены на операцию по стерилизации.

Как отреагировали на налог в молднете?

Проект регламента вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Пользователи соцсетей активно обсуждают предложение о введении налога для владельцев домашних животных.

"Регламент надо бы переработать. Никакой налог не может внедряться, как кара... Оплата любого налога должна возвращаться к налогоплательщику в виде каких-то благ. Не вижу в этом Регламенте, в виде каких благ вернутся деньги, взымаемые с тех, кто дома содержит кошечку или собачку. Пенсионеры и малоимущие вообще должны освобождаться от любых видов налогов", - написала общественная активистка Майя Лагута.

Пенсионерка Лариса Зайченко отметила, что приютила бездомную собаку и налог на ее содержание - это большие деньги. "И еще беру с улицы щенков, выхаживаю, потом пристраиваю. Теперь никто не захочет брать. Должны быть какие-то льготы в таких случаях", - считает она.

Впрочем, нашлись и те, кто выступил за введение таксы на содержание питомца.

Помимо налога пользователи обсуждают и процедуру микрочипирования домашних животных. И по этому вопросу мнения также разделись. Есть те, кто считает это выкачиванием денег, а другие уверены, что данная мера пойдет только на пользу.

© Sputnik / Владимир Астапкович Правила содержания домашних животных: что ждет жителей Кишинева

А теперь о наказании за нарушение регламента

Если проект вступит в силу, то, по некоторым источникам, попавшим в прессу, за нарушение утвержденных решением органа местного публичного управления запретов или правил содержания домашних животных грозит предупреждение или штраф для физлиц от трех до шести условных единиц и для юридических лиц - от 12 до 24 условных единиц, то есть 150-300 леев.

Выгул собак или других животных в общественных местах с нарушением правил, утвержденных решением органа местного публичного управления, влечет наложение штрафа в размере от шести до двенадцати условных единиц - то есть от 300 до 600 леев.

Кишиневский некрополь: что появилось там, где раньше убивали животных>>>

Проект на стадии обсуждения

Помимо этого проекта разработан и регламент для бездомных животных, в котором перечислены довольно гуманные способы отлова, стерилизации, содержания, эвтаназии и захоронения животного. Публичные слушания по этим инициативам запланированы на субботу, 22 декабря 2018, в 12.00, в зале заседаний муниципального совета Кишинева. На обсуждения, как уточнили в примэрии, приглашаются все заинтересованные лица.

Авторы проектов – зоозащитник, глава OA "Гуманное сообщество" Карл Луганов и главный инспектор примэрии муниципия Кишинева Денис Закон.

Регламенты, как пояснили в городской администрации, направлены на обеспечение безопасности населения, укрепление нравственности и человеческого отношения и защиту животных от страданий, смерти, жестокого обращения с ними, а также на защиту их прав.

Оба проекта вступят в силу после принятия соответствующего решения муниципальным советом Кишинева.