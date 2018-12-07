В Тирасполе спустили по реке Днестр "кораблики надежды"

В Тирасполе прошел концерт, посвященный Дню инвалида. В нем по традиции приняли участие ребята с особыми жизненными потребностями из разных районов Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 7 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье в четвертый раз прошел концерт "Кораблик надежды", организованный для детей и взрослых с особыми нуждами и приуроченный ко Дню инвалидов. Как рассказала корреспонденту Sputnik Светлана Привалова, директор благотворительного фонда "Дари добро", который традиционно проводит этот праздник, в программу мероприятия включены элементы инклюзии, а именно – общение детей с особыми нуждами со своими сверстниками из общеобразовательных школ и с активной частью молодежи Приднестровья.

"Молодежь мы приглашаем для того, чтоб они смогли узнать возможности и способности подопечных коррекционных учреждений и изменить стереотипное отношение к ним. А воспитанники учреждений могут продемонстрировать свои возможности на сцене и получить удовольствие от необычайно яркого концерта", - отметила Светлана Привалова.

© Sputnik / Александр Уткин Кишинев и Тирасполь обсудили права людей с особыми потребностями

По ее словам, при приглашении на мероприятие устроители не занимаются каким-то специальным отбором.

"Праздник всегда организуется для детей из коррекционных учреждений, подведомственных министерству соцзащиты. Просто иногда мы расширяем список участников, добавляем новые группы молодежи и детей", - пояснила Привалова.

В финале концерта традиционно воспитанники коррекционных учреждений передали приглашенной молодежи бумажные кораблики разных цветов, в ответ ребята подарили им воздушные шары.

После окончания концерта бумажные кораблики спустили по реке Днестр.