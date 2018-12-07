Пьянству бой: власти задумались о здоровье нации

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. В Молдове экономических агентов обяжут наносить на этикетки алкогольной продукции два новых символа.
Речь идет о знаке "18+" и другом символе, рекомендующем воздержаться от потребления алкогольной продукции во время беременности.
Это новое требование предусмотрено поправками в Закон № 124 "О производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции".
Новые этикетки необходимо начать изготавливать с 24 января 2019 года.
Центральным органом, который разрабатывает и проводит государственную политику в области производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, является Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
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