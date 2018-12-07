Зарплаты и реформы: что будет делать Минфин, чтобы увеличить доходы жителей

Повышение зарплат в 2019 году обойдется госбюджету в два миллиарда леев: часть средств будет получена за счет экономии на тех категориях получателей, которым ранее каждый год индексировали зарплату.

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Министерство финансов Молдовы вышло с дополнительными пояснениями о внедрении реформы по оплате труда в бюджетном секторе. Как отметили в ведомстве, одна из целей – уменьшить разрыв между самыми маленькими и самыми большими зарплатами. На данный момент это соотношение составляет один к 33-м.

Минфин заваливают вопросами

Тонкости реформы живо интересуют руководителей учреждений на местах. В связи с этим профильное министерство закрепит за каждым учреждением кураторов, которые помогут разобраться в тарифных сетках и других нюансах. С целью информирования граждан министерство финансов Молдовы объявило о запуске "горячей линии", позвонив на которую, можно задать все интересующие вопросы. Ее номер 080001525.

© Sputnik / Osmatesco Шарбан: за эту зарплату граждане Молдовы готовы остаться в стране

Линия в основном рассчитана на администраторов и бухгалтеров госучреждений, которые сталкиваются с трудностями при перерасчете заработных плат. Министерство пока лишь аккумулирует вопросы, которые десятками поступают в ведомство. В полную силу консультации будут проводиться после того, как на ближайшем заседании правительства примут несколько решений, касающихся внедрения реформы. Физические лица также могут задать интересующие их вопросы по "горячей линии", однако ответ получат в письменной форме в разделе "часто задаваемые вопросы".

К чему стремится Минфин

В ведомстве рассказали, что самую большую зарплату из государственного бюджета сегодня получают судьи – в среднем 35 тысяч леев. Это почти в три раза больше, чем, например, у президента страны. По данным Минфина, глава государства в Молдове получает порядка 12 тысяч леев в месяц, хотя в европейских государствах он обычно - самый высокооплачиваемый сотрудник. Чтобы устранить разрыв в зарплатах, в том числе и минимальных, министерство провело переоценку профессий, и присвоило каждой коэффициент от одного до 15.

"Рост зарплат в рамках реформы стал следствием реорганизации функций по иерархии. Поэтому у одних повышение более заметно, у других - нет", - отметила начальник управления зарплат и мониторинга сотрудников в бюджетной сфере Раиса Гилан.

Как пояснили в Минфине, не все могут рассчитывать на повышение зарплаты, даже если она ниже средней по стране, и составляет, например, пять тысяч леев. Все зависит от коэффициента. Ждать повышения в ближайшие годы не стоит также высокопоставленным чиновникам, которые и так получают хорошую зарплату. Перерасчет они, скорее всего, увидят тогда, когда разрыв между самой маленькой и самой большой зарплатой составит один к 12-ти, так как это рекомендует Международная организация труда. В 2019 году в результате повышения, этот показатель остановится на отметке один к 15-ти.

В рамках дозволенного

Повышение зарплат в следующем году обойдется госбюджету в два миллиарда леев. Часть средств будет получена за счет экономии на тех категориях получателей, которым ранее каждый год индексировали зарплату.

"Для определенных категорий мы имели автоматическую индексацию заплат в соответствии с ростом средней зарплаты по экономике. Поскольку в 2019 году этого не произойдет, то мы можем считать, что мы сэкономили эту сумму. И ее направляем на более существенное повышение зарплат для других категорий", - пояснил госсекретарь министерства финансов Ион Кику.

По словам чиновника, такая экономия позволяет не превышать в следующем году параметров по зарплате, согласованных с МВФ.