Важная информация о трудовых книжках: что надо успеть сделать до 15 декабря

Уже с 1 января 2019 года в Молдове отменят трудовые книжки: что надо знать об этом?

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. С 15 декабря завершается процесс сканирования информации, внесенной в трудовые книжки, где зарегистрированы данные о сроках работы и занимаемых должностях граждан до 1999 года. Однако не все работодатели предоставили в территориальные кассы соцстраха трудовые книжки своих сотрудников, чтобы провести подобную процедуру.

"Это означает, что специалисты Национальной кассы социального страхования не смогут отсканировать трудовые книжки в установленные законодательством сроки, чтобы затем внести данные в личные счета застрахованных лиц", - отмечено в информационной записке Национальной кассы соцстрахования.

© Sputnik / Мирослав Ротарь В Молдове отменят трудовые книжки

К слову, эти счета впоследствии могут быть использованы как раз для начисления пенсий.

Граждане, которые в настоящее время не трудоустроены в официальном порядке, но у них есть трудовые книжки, где указаны данные о сроках работы до 1 января 1999 года, могут сами принести документы в территориальную кассу социального страхования по месту жительства для сканирования.

До 28 декабря работодатели должны вернуть сотрудникам трудовые книжки с записями о занимаемых ими на данный момент должностях.

С 1 января 2019 года в Молдове отменят все трудовые книжки. Депутаты парламента республики одобрили в июле 2017 года поправки в Трудовой кодекс. Таким образом, из закона исключили все нормы, касающиеся трудовых книжек.