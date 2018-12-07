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Рождественская ярмарка. Архивное фото

Рождество и Новый год в Кишиневе: какие сюрпризы ждут всех к праздникам

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Кишинев вовсю готовится к зимним праздникам: колесо обозрения, карусели, ярмарка, блюда национальной кухни и море извара. Что еще ждет горожан в самом центре молдавской столицы?

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Подготовка к открытию Рождественской ярмарки в центре Кишинева находится уже на последней стометровке. С 15 декабря кишиневцы и гости молдавской столицы смогут посетить праздничный городок и отметить Новый год и Рождество вместе с родными - Acasă de Crăciun (Дома на Рождество).

Кадры из закулисья праздничного городка: как происходит процесс, можно посмотреть в фотоподборке Sputnik.

  • Как происходит подготовка к открытию Рождественской ярмарки на улице 31 Августа 1989 в центре Кишинева.
    Как происходит подготовка к открытию Рождественской ярмарки на улице 31 Августа 1989 в центре Кишинева.
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Финишная прямая. Уже совсем скоро праздничный городок будет готов принять посетителей.
    Финишная прямая. Уже совсем скоро праздничный городок будет готов принять посетителей.
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Специалисты проверяют все механизмы. На каруселях должно быть безопасно кататься.
    Специалисты проверяют все механизмы. На каруселях должно быть безопасно кататься.
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Колесо обозрения на Рождественской ярмарке.
    Колесо обозрения на Рождественской ярмарке.
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Домики будущей Рождественской ярмарки в центре Кишинева.
    Домики будущей Рождественской ярмарки в центре Кишинева.
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Обустройство Рождественской ярмарки на улице 31 Августа 1989 в центре Кишинева.
    Обустройство Рождественской ярмарки на улице 31 Августа 1989 в центре Кишинева.
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Совсем скоро Рождественская ярмарка в центре Кишинева засверкает праздничными огоньками.
    Совсем скоро Рождественская ярмарка в центре Кишинева засверкает праздничными огоньками.
    © Sputnik / Miroslav Rotari
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© Sputnik / Miroslav Rotari
Как происходит подготовка к открытию Рождественской ярмарки на улице 31 Августа 1989 в центре Кишинева.

Как сообщили организаторы, на следующей неделе улицу 31 Августа 1989 года украсят праздничной иллюминацией.

Сюрпризы ярмарки этого года

Как и в прошлом году посетители Рождественской ярмарки в Кишиневе смогут покататься на каруселях, а также на самом большом ледовом катке в Молдове.

Рождественская ярмарка
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Одно из новшеств этого сезона – колесо обозрения высотой 20 метров. На этом сюрпризы не заканчиваются. Интрига сохранится вплоть до открытия праздничного городка. Однако завесу тайны организаторы все-таки приоткрыли. Этот "сюрприз" ждет всех в сквере театра "Ликурич".

На ярмарке можно будет найти продукцию ручной работы, приобрести изделия народных умельцев, насладиться блюдами традиционной молдавской кухни и, конечно, изваром.

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Елку, которая украсит Рождественскую ярмарку, привезут из Буковины (Румыния) уже в субботу. Дерево достанется молдавскому правительству в дар. Установка зеленой красавицы высотой в 20 метров намечена на 14.30.

Перекрытая улица, парковки и движение транспорта

Из-за открытия Рождественской ярмарки на месяц часть столичной улицы 31 Августа 1989 года на отрезке улиц А. Пушкина и митрополита Бэнулеску-Бодони превратится в пешеходную зону. Произойдет это с 8 декабря.

"До 15 января 2019 года дорожное движение через этот участок будет перенаправлено на смежные улицы, а троллейбусы и автобусы будут ездить по улице Букурешть", - отметили организаторы ярмарки.

На протяжении всей работы ярмарки ее посетители смогут оставить свои машины на специально оборудованных парковках, в том числе, на площади Великого национального собрания (со стороны улицы Бодони).

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