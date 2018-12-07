Рождество и Новый год в Кишиневе: какие сюрпризы ждут всех к праздникам

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Подготовка к открытию Рождественской ярмарки в центре Кишинева находится уже на последней стометровке. С 15 декабря кишиневцы и гости молдавской столицы смогут посетить праздничный городок и отметить Новый год и Рождество вместе с родными - Acasă de Crăciun (Дома на Рождество).
Кадры из закулисья праздничного городка: как происходит процесс, можно посмотреть в фотоподборке Sputnik.
- Как происходит подготовка к открытию Рождественской ярмарки на улице 31 Августа 1989 в центре Кишинева.© Sputnik / Miroslav Rotari
- Финишная прямая. Уже совсем скоро праздничный городок будет готов принять посетителей.© Sputnik / Miroslav Rotari
- Специалисты проверяют все механизмы. На каруселях должно быть безопасно кататься.© Sputnik / Miroslav Rotari
- Колесо обозрения на Рождественской ярмарке.© Sputnik / Miroslav Rotari
- Домики будущей Рождественской ярмарки в центре Кишинева.© Sputnik / Miroslav Rotari
- Обустройство Рождественской ярмарки на улице 31 Августа 1989 в центре Кишинева.© Sputnik / Miroslav Rotari
- Совсем скоро Рождественская ярмарка в центре Кишинева засверкает праздничными огоньками.© Sputnik / Miroslav Rotari
Как сообщили организаторы, на следующей неделе улицу 31 Августа 1989 года украсят праздничной иллюминацией.
Сюрпризы ярмарки этого года
Как и в прошлом году посетители Рождественской ярмарки в Кишиневе смогут покататься на каруселях, а также на самом большом ледовом катке в Молдове.
На ярмарке можно будет найти продукцию ручной работы, приобрести изделия народных умельцев, насладиться блюдами традиционной молдавской кухни и, конечно, изваром.
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Елку, которая украсит Рождественскую ярмарку, привезут из Буковины (Румыния) уже в субботу. Дерево достанется молдавскому правительству в дар. Установка зеленой красавицы высотой в 20 метров намечена на 14.30.
Перекрытая улица, парковки и движение транспорта
Из-за открытия Рождественской ярмарки на месяц часть столичной улицы 31 Августа 1989 года на отрезке улиц А. Пушкина и митрополита Бэнулеску-Бодони превратится в пешеходную зону. Произойдет это с 8 декабря.
"До 15 января 2019 года дорожное движение через этот участок будет перенаправлено на смежные улицы, а троллейбусы и автобусы будут ездить по улице Букурешть", - отметили организаторы ярмарки.
На протяжении всей работы ярмарки ее посетители смогут оставить свои машины на специально оборудованных парковках, в том числе, на площади Великого национального собрания (со стороны улицы Бодони).