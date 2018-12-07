Кому в Молдове выделят помощь к Новому году и Рождеству

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Некоторые молдавские пенсионеры получат к Рождеству и Новому году единовременную материальную помощь от властей республики.

"Получателям всех видов пенсий, назначенных до 1 декабря 2018 года, месячный размер которых не превышает двух тысяч леев, предоставляется единовременная помощь в размере 600 леев", - отмечено в тексте Официального монитора.

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Ранее сообщалось, что деньги поступят пенсионерам во второй половине этого месяца.

А как же с зарплатами?

С 1 декабря в Молдове вступила в силу реформа в сфере оплаты труда. Это означает, что заработная плата у ряда категорий бюджетников существенно вырастет. Соответствующее постановление приняло правительство республики.

Согласно тексту документа, стоимость реализации проекта на 2019-2021 годы составляет 3,9 миллиарда леев. Ожидается, что к 2021 году средняя ежемесячная зарплата сотрудников учреждений, финансируемых из государственного бюджета, примерно на 30% возрастет, а у работников учреждений, финансируемых из местных бюджетов, увеличится более чем на 55%.

Так, доходы врачей и медицинского персонала, получающих зарплату из бюджета Национальной кассы медицинского страхования (НКМС), увеличат уже с декабря этого года. Зарплата докторов вырастет на 20%, а медперсонала – на 10%.

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Если сейчас семейные врачи со стажем до десяти лет получают оклад в пять тысяч 210 леев, то, согласно новым положениям, он увеличится до шести тысяч 510 леев. У врачей скорой медицинской помощи должностной оклад увеличится с четырех тысяч 160 до пяти тысяч 200 леев. На такую же надбавку рассчитывают и фармацевты, лаборанты и психологи. Проект также предусматривает увеличение на 10-50% зарплат сотрудникам службы AVIASAN.

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Вместе с тем, для поощрения врачей-резидентов их зарплата будет увеличена в 2,5 раза: от 2080 до 5200 леев.

Финансовые средства, необходимые для реализации данного проекта, предусмотрены в бюджете обязательного медицинского страхования на 2019 год.