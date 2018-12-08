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Самолет Airbus A330-300 авиакомпании Srilankan Airlines.

Из Шри Ланки и Непала – в Молдову без приглашения

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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В Молдове принимают меры для привлечения потенциальных экономических инвесторов из стран Азии.

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Гражданам Непала и Шри Ланки теперь больше не потребуется приглашение для открытия молдавской визы – такое решение принял кабмин страны.

Пример – Индия

По данным пресс-службы правительства РМ, это нововведение должно способствовать повышению уровня привлекательности Молдовы на международном уровне и привлечения инвестиций из развитых стран Азии, например, из Индии.

Отмечается, что экономика Индии – вторая в мире по показателям ВВП, а в 2017 году в этой стране был отмечен рост экономики на 7,1%. 

Виза для США
© Fotolia / weim
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Судя по данным Национального бюро статистики, ежегодно растет и товарооборот между Молдовой и Индией. Причем наша республика закупила товаров в 2017 году почти на 27 миллионов долларов, а Индия от нас получила продукцию всего на один миллион долларов. Существенная разница, говорящая о том, что эта страна обладает большим инвестиционным потенциалом, который, как известно, так необходим Молдове.

За последние два года зарегистрировано более трех тысяч случаев пересечения молдавской границы гражданами Индии. В течение того же времени госрубеж РМ пересекли 147 граждан Непала и 93 гражданина Шри Ланки.

Языком цифр

Сегодня обладатели паспортов 100 стран мира могут приезжать в Молдову без необходимости оформления визы. Также у РМ установлен визовый режим с 57 государствами, а граждане еще 35 стран должны получить приглашение для открытия молдавской визы.

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Теги:
Непал, Индия
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