15:17 08 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.19
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.62
Поиск
Коррупция

В НАЦ рассказали, в каких госструктурах Молдовы больше всего взяточников

© Fotolia / maselkoo99
Общество
Получить короткую ссылку
97 0 0

Топ самых коррумпированных государственных структур республики: данные о взяточниках ошеломляют.

КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдовы предоставил статистику о самых коррумпированных городах республики, госструктурах и даже перечислил взяточников. 

Коррупция, взятка
© Sputnik / Rodion Proca
Самые громкие коррупционные скандалы: эти преступления сотрясли Молдову

С начала этого года офицеры НАЦ выявили 719 преступлений, большая часть которых связана именно с феноменом коррупции.

Самая необычная взятка в Молдове: что попросил чиновник у пенсионера>>>

Самым коррумпированным городом в Молдове признан Кишинев, где зарегистрировано около 500 случаев взяточничества. На втором месте находится северная столица республики – Бельцы – 55 преступлений, а на третьем – Кагул – 18.

За отчетный период в стране зарегистрировано свыше 500 особо тяжких и тяжких преступлений. Коррупция "средней тяжести" выявлена 136 раз, а в 42 эпизодах она названа незначительной.

Топ госструктур, где больше всего взяточников

В НАЦ предоставили рейтинг государственных учреждений, в которых за указанный период было выявлено больше всего взяточников.

Банкноты номиналом 200 леев
© Sputnik / Miroslav Rotari
Видео: как молдавские судьи берут взятки

Первое место в своеобразном топе занимают публичные местные власти и примэрии (мэрии), где идентифицировали 80 коррупционеров. Немногим меньше их оказалось в структурах, подведомственных Минздраву, - 60 человек. В тройку лидеров вошли коммерческие ведомства, где за указанный период выявлено 55 взяточников.

Топ-5 громких коррупционных скандалов Молдовы: печальная слава страны>>>

В пятерку вошли структуры МВД – 48 коррупционеров, а также госпредприятия и адвокатские бюро – по 22. Чуть меньше взяточников поймали в структурах министерства образования, культуры и исследований – 21 человек, а в Агентстве публичных услуг – 16 человек. "Под колпак" НАЦ попали также по восемь сотрудников Таможенной службы и служащих судебной системы, по шесть работников Национального агентства продовольственной безопасности и судебных исполнителей.

Еще Антикоррупционный центр заинтересовался несколькими работниками структур, подведомственных Минэкономики, Минсельхозу, министерству обороны, Минфину, прокуратуре, экологической инспекции и сотрудниками нотариальных бюро.

Кто они - фигуранты уголовных дел?

"Среди субъектов актов коррупции в 2018 году – 42 примара и вице-примара, 40 сотрудников системы здравоохранения, 11 директоров, их замов на госпредприятиях, десять глав автономных структур, подведомственных властям, 14 руководителей и их заместителей в различных государственных управлениях, пятеро налоговых инспекторов", - отметили в НАЦ.

Кроме того, в список попал 71 работник сектора образования, трое директоров и их замов в национальных агентствах, председатель района, двое руководителей управлений в примэрии Кишинева и столько же архитекторов, секретарь, муниципальный советник, 26 полицейских, следователь, два прокурора, шестеро судей, сотрудник пенитенциарной службы и трое таможенников.

По теме

Борьба с коррупцией: реальная война или показательные выступления
Коррупция в медицине: у Минздрава нет слов, только - Кодекс
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Тайны космоса: созвездия, остатки чужой галактики и фото с Марса
Будич: нам говорили – у вас что – будут орки с лопатами бегать?
Будич: будем менять стереотип о молдавском кино
Победители всех чемпионатов Молдовы по футболу
Чемпионы Молдовы по футболу: полный список

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться