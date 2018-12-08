В НАЦ рассказали, в каких госструктурах Молдовы больше всего взяточников

КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдовы предоставил статистику о самых коррумпированных городах республики, госструктурах и даже перечислил взяточников.

© Sputnik / Rodion Proca Самые громкие коррупционные скандалы: эти преступления сотрясли Молдову

С начала этого года офицеры НАЦ выявили 719 преступлений, большая часть которых связана именно с феноменом коррупции.

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Самым коррумпированным городом в Молдове признан Кишинев, где зарегистрировано около 500 случаев взяточничества. На втором месте находится северная столица республики – Бельцы – 55 преступлений, а на третьем – Кагул – 18.

За отчетный период в стране зарегистрировано свыше 500 особо тяжких и тяжких преступлений. Коррупция "средней тяжести" выявлена 136 раз, а в 42 эпизодах она названа незначительной.

Топ госструктур, где больше всего взяточников

В НАЦ предоставили рейтинг государственных учреждений, в которых за указанный период было выявлено больше всего взяточников.

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Первое место в своеобразном топе занимают публичные местные власти и примэрии (мэрии), где идентифицировали 80 коррупционеров. Немногим меньше их оказалось в структурах, подведомственных Минздраву, - 60 человек. В тройку лидеров вошли коммерческие ведомства, где за указанный период выявлено 55 взяточников.

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В пятерку вошли структуры МВД – 48 коррупционеров, а также госпредприятия и адвокатские бюро – по 22. Чуть меньше взяточников поймали в структурах министерства образования, культуры и исследований – 21 человек, а в Агентстве публичных услуг – 16 человек. "Под колпак" НАЦ попали также по восемь сотрудников Таможенной службы и служащих судебной системы, по шесть работников Национального агентства продовольственной безопасности и судебных исполнителей.

Еще Антикоррупционный центр заинтересовался несколькими работниками структур, подведомственных Минэкономики, Минсельхозу, министерству обороны, Минфину, прокуратуре, экологической инспекции и сотрудниками нотариальных бюро.

Кто они - фигуранты уголовных дел?

"Среди субъектов актов коррупции в 2018 году – 42 примара и вице-примара, 40 сотрудников системы здравоохранения, 11 директоров, их замов на госпредприятиях, десять глав автономных структур, подведомственных властям, 14 руководителей и их заместителей в различных государственных управлениях, пятеро налоговых инспекторов", - отметили в НАЦ.

Кроме того, в список попал 71 работник сектора образования, трое директоров и их замов в национальных агентствах, председатель района, двое руководителей управлений в примэрии Кишинева и столько же архитекторов, секретарь, муниципальный советник, 26 полицейских, следователь, два прокурора, шестеро судей, сотрудник пенитенциарной службы и трое таможенников.