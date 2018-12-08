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Рабочие субботы и когда отдыхать: календарь выходных дней в Молдове

© Sputnik / Evgenya Novozhenina
Общество
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Трижды мини-каникулы, но часть придется отработать - к зимним праздникам бюджетников страны в течение трех недель подряд ожидают длительные выходные.

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Две субботы, 8 и 15 декабря, в Молдове объявлены рабочими днями. Такое постановление члены кабмина страны одобрили еще 24 января этого года. Это связано с желанием оптимизировать рабочий процесс и дать бюджетникам возможность подольше отдохнуть в праздники. 

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В результате, в течение трех недель граждане страны смогут отдыхать по четыре дня подряд – с 22 по 25 декабря, с 29 декабря 2018-го по 1 января 2019-го и с 5 по 8 января 2019 года.

Выходные, которые прописаны в законе

Помимо ежегодного отпуска и положенных выходных, согласно закону, у молдавских бюджетников ежегодно есть дополнительные дни отдыха, которые выпадают на национальные и международные праздники. В республике бюджетники не работают: на Рождество (25 декабря – по новому стилю, а также 7 и 8 января - по старому стилю); на Новый год (1 января); на Пасху (первый и второй день по церковному календарю); на Радоницу (второй понедельник после Пасхи); в Международный женский день (8 марта); в День международной солидарности трудящихся (1 мая); в День Победы (9 мая); в День независимости (27 августа); на праздник "Лимба ноастрэ" (31 августа); в день святого, в честь которого освящен храм в соответствующей местности (праздник Святого Храма населенного пункта).

Все выходные 2019 года

В конце ноября члены молдавского правительства утвердили на заседании в среду положение о переносе дней отдыха. 

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Так, дополнительными выходными днями в 2019 году станут 30 апреля, 10 мая и 26 августа. Отработать их планируется 13 апреля, 18 мая и 17 августа.

Таким образом, бюджетники будут отдыхать в течение пяти дней на Пасху, которая выпадает в следующем году на 28 апреля, и 1 мая – в Международный день трудящихся. Выходные продлятся с субботы, 27 апреля, по четверг, 2 мая. Другие мини-каникулы из четырех дней ждут бюджетников спустя неделю после первых. Они начнутся с четверга 9 мая, когда в Молдове отмечают День Победы в Великой Отечественной войне и День Европы. Следующие продолжительные выходные у жителей Молдовы намечены в конце августа. Бюджетники уйдут на выходные с 24 августа и будут отдыхать до 28 августа. Затем они вернутся на два дня на работу – это 29 и 30 августа, а уже в пятницу, 31 августа, когда в республике отмечают День языка, у них опять будет отдых.

Календарь 2019
© Sputnik / Вадим Русу
Календарь 2019

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