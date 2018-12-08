Предновогодний сюрприз от властей: общественный транспорт будет ездить иначе

На целый месяц маршруты некоторых троллейбусов, автобусов и микроавтобусов в центре Кишинева изменятся: по каким причинам?

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. На месяц часть столичной улицы 31 Августа 1989 года на отрезке улиц А. Пушкина и митрополита Бэнулеску-Бодони превратилась в пешеходную зону. С субботы движение через этот участок перекрыто. На такие меры власти пошли из-за организации в этом сегменте города Рождественской ярмарки.

"До 20 января 2019 года движение транспорта через этот участок будет ограничено, чтобы можно было организовать и провести Рождественскую ярмарку. В связи с этим автомобильное движение перенаправлено на смежные улицы, а общественный транспорт – по улице М. Когэлничану и бульвару Штефана чел Маре", - отметили в Национальном инспекторате по патрулированию.

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На протяжении всей работы ярмарки ее посетители смогут оставить свои машины на специально оборудованных парковках, в том числе, на площади Великого национального собрания (в периметре улиц Пушкина и Бодони).

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Кроме того, до 23 декабря приостановлено движение еще по некоторым участкам улицы 31 Августа 1989 года, а именно: