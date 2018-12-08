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В Кишинев доставли елку, которая украсит Рождественскую ярмарку

Всадники и оркестр сопровождали ель, которая украсит Рождественскую ярмарку

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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Больше елок: центр Кишинева украсит еще одна елка – живая. Ее нарядят в 46 тысяч LED-лампочек.

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. В молдавской столице подготовка к зимним праздникам идет полным ходом. На главной площади Кишинева стоит искусственная елка, а улицу 31 Августа 1989 года, где с 15 декабря откроется Рождественская ярмарка, украсит еще одна, но живая, которую доставили в субботу в Кишинев.

  • В Кишинев доставли елку, которая украсит Рождественскую ярмарку
    В Кишинев доставли елку, которая украсит Рождественскую ярмарку
    © Sputnik / Osmatesco
  • В Кишинев доставли елку, которая украсит Рождественскую ярмарку
    В Кишинев доставли елку, которая украсит Рождественскую ярмарку
    © Sputnik / Osmatesco
  • В Кишинев доставли елку, которая украсит Рождественскую ярмарку
    В Кишинев доставли елку, которая украсит Рождественскую ярмарку
    © Sputnik / Osmatesco
  • В Кишинев доставли елку, которая украсит Рождественскую ярмарку
    В Кишинев доставли елку, которая украсит Рождественскую ярмарку
    © Sputnik / Osmatesco
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© Sputnik / Osmatesco
В Кишинев доставли елку, которая украсит Рождественскую ярмарку

Под звуки оркестра и конное сопровождение ель провезли по центральному проспекту столицы. Горожане по-разному отнеслись к этой процессии. Некоторые с иронией комментировали происходящее, а другие снимали торжественную церемонию на мобильные телефоны.

Дерево доставили из Буковины (Румыния). Зеленую красавицу высотой в 20 метров украсят 46 тысячами LED-лампочек.

Как сказал премьер Павел Филип, встречая елку, дерево красивое.

"Сегодня начнется установка, чтобы до конца следующей недели все было готово. в Субботу ждем всех на открытии", - отметил глава кабмина.

Праздничных елей в Кишиневе, действительно, хоть отбавляй. Практически в каждом секторе города есть своя новогодняя красавица.

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