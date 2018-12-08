Предупреждение МИДЕИ Молдовы: это касается поездок в Турцию

Важная информация для тех, кто находится или собирается путешествовать в Турцию: надо обязательно учесть один факт.

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Власти Турции готовят перенаправление рейсов из аэропорта Ататюрк в Новый аэропорт Стамбула. Об этом министерство иностранных дел и европейской интеграции республики предупреждает граждан Молдовы, которые находятся в Турции, собираются туда поехать или пересечь эту страну транзитом.

"Переезд" и непосредственно передача авиарейсов в Новый аэропорт начнется 30 декабря с 00.00 и завершится к 21.00 в последний день уходящего года. Как сообщили в министерстве, 31 декабря после 21.00 аэропорт Ататюрк закроют для коммерческих внутренних и международных авиарейсов.

"В связи с этим МИДЕИ рекомендует гражданам Республики Молдова, которые находятся, пересекают транзитом или планируют путешествие в Турцию, внимательно проверить аэропорт отправления / прибытия / транзита, а также следить за расписанием полетов", - отметили в министерстве.

В случае возникновения проблем граждане Молдовы могут обратиться в консульство республики в Стамбуле по телефону (+90212) 251 72 64 или email - istanbul@mfa.gov.md, либо позвонить на "горячую линию " МИДЕИ +373 22 788722.

Новый аэропорт находится приблизительно в 40 километрах к северо-западу от центра Стамбула, недалеко от берега Черного моря.