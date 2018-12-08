Премьер Молдовы рассказал о судьбе школ в республике

Глава молдавского правительства рассказал о том, без чего у республики не будет ни одной экономической перспективы.

КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Молдавский премьер Павел Филип заявил, что ни одна в школа в республике не будет закрыта.

"Школы в стране будут повторно открыты, в том числе, начальная школа в селе Донич", - заявил глава правительства во время визита в дом-музей молдавского писателя Александру Донича.

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По словам Филипа, за последний год "удалось повторно открыть несколько школ".

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"В дальнейшем мы готовы вложить большие инвестиции именно в образование. У нас нет ничего кроме людей, а без образования у нашей страны нет ни одной экономической перспективы", - отметил премьер.