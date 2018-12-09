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Заснеженная дорога

Дороги Молдовы зимой - вот что надо сделать, чтобы избежать заносов

© Sputnik / Vladimir Vyatkin
Общество
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Молдавские дороги - как выйти из зимних заносов в новую для страны туристическую эпоху.

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. В ноябре в Молдове начал действовать в круглосуточном режиме Центр мониторинга, чтобы вовремя принимать и передавать компетентным службам сообщения о снежных заносах и гололеде на дорогах страны.

Дорожное движение
© Sputnik / Руслан Кривобок
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Куда звонить?

Как сообщает пресс-служба правительства, всех жителей Молдовы просят информировать о различного рода ЧП на дорогах по телефонам 022-22-55-30 и 060477117. Также планируется запустить электронное приложение с обновлением информации в онлайн-режиме и данными о том, какая местная администрация отвечает за тот или иной участок трасс.

В этом году для рассыпания реагентов на дорогах Молдовы в состоянии постоянной готовности находятся 518 единиц техники, и приготовлено 15 тысяч тонн соли.

Районы строят планы на 2019 год

Канун зимы и холода – самое время не только подготовить дороги к потенциально опасным ситуациям, но и наметить планы по ремонту трасс. По словам председателя Рышканского района Юрия Урзики, в 2019 году местная администрация приведет в порядок некоторые участки дорожного покрытия.

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В следующем году там предусмотрен ремонт 60 километров местных трасс - потребуется 73 миллиона леев. Для сбора более подробных данных о состоянии районных дорог в селах проводятся консультации с местными жителями.

Туризмом единым

Хорошие дороги способствуют не только снижению затрат на расходы госпредприятий и экономических агентов, в частности, на пассажиро- и грузоперевозки, но и развитию туризма.

Центральные и местные власти Молдовы, а также местные и зарубежные частные компании стараются улучшить дела в этой сфере, причем, в самых разных направлениях – историческом, экологическом, гастрономическом, винном, сельском и городском туризме.

Эта тема стала одной из основных в работе состоявшегося в Кишиневе международного экономического форума Moldova Business Week 2018.

Министр экономики и инфраструктуры РМ Кирилл Габурич заявил, что ожидает долю туризма в ВВП страны на уровне 6-7% и выше.

"В 2019 году в Румынии начнут разрабатывать цифровую карту, благодаря которой с любым туристическим направлением этой страны можно будет ознакомиться через интернет, и потенциальные туристы смогут понять значимость того или иного объекта. Мы хотим, чтобы в карту включили и Республику Молдова", - заявил Габурич на полях форума.

Он добавил, что у Молдовы есть большое преимущество в виде винного туризма – виноградники, из плодов которых делают напитки высшего качества, простираются на площади в 140 тысяч гектаров.

"Молдова, по большому счету, находится в двух часах езды от ЕС, региона с 7% от общего числа жителей Земли. Жители Евросоюза тратят половину своих доходов на турпоездки", - рассказал Петер Крафт, бывший посол Венгрии и Перу.

Основатель компании Winerist Диана Исак заметила, что специалисты прогнозируют рост уровня винного туризма на четверть к 2025 году.

"Сегодня два миллиарда людей по всему миру пьют вино, 42 миллиарда долларов тратят на вина и еду. В мире действуют более 600 тысяч винодельческих предприятий", - поделилась официальными данными Исак.

По данным Всемирной туристической организации, туризм сегодня составляет 10% от мирового ВВП и уже стал объектом общих затрат в объеме 1300 миллиардов долларов.

Форум Moldova Business Week 2018, как сообщают его организаторы, предназначен для новых начинаний в развитии молдавской экономики, укрепления внешних деловых связей и восприятия глобальных тенденций в местных реалиях.

Sputnik Молдова выступил информационным партнером форума Moldova Business Week 2018.

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Теги:
дороги, туризм
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