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Автомобиль

Суровое наказание ждет молдавских водителей: это касается всех

CC0 / Pixabay / Free-Photos
Общество
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Новые штрафы и жесткое наказание: как власти Молдовы решили бороться с водителями-нарушителями?

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Суровый декабрь для молдавских водителей: в республике вступают в силу новые штрафы и единый механизм борьбы с таким феноменом как езда в состоянии алкогольного опьянения.

Банкноты номиналом 200 лей
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Новые штрафы за…

С 9 декабря в Молдове будут платить штрафы участники несанкционированного движения автоколонн. Согласно вступающим в этот день в силу изменениям в Кодекс о правонарушениях, участие в неавторизованных колоннах автодвижения, создающих трудности другим участникам трафика, будет наказываться штрафом от двух тысяч 250 до трех тысяч леев и тремя штрафными пунктами.

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Водители, которые принимали участие в неавторизованных соревнованиях, тренировках, конкурсах на трассах общественного пользования, рискуют заплатить от трех до четырех с половиной тысяч леев и получить пять штрафных пунктов.

Если подобные действия могут привести к ДТП, виновные автолюбители помимо указанной в последнем случае суммы штрафа могут лишиться на полгода права управлять транспортным средством.

Руль. Архивное фото
© Sputnik / Максим Блинов
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За организацию несанкционированных мероприятий на автотрассах грозит штраф от трех тысяч 750 до четырех с половиной тысяч леев штрафа и лишение права на вождение автомобиля в течение года.

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По словам главы юридической службы Национального инспектората по патрулированию Вячеслава Сырбу, нововведения касаются только тех автоколонн, которые несут угрозу безопасности дорожного движения, вне зависимости от характера мероприятия, в котором эти машины участвуют.

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"Не попадают под санкции группы автомобилей, которые не демонстрируют агрессивное поведение на дорогах. Под понятием "группы автомобилей" подразумеваются два и более автомобиля", - пояснил Сырбу для Sputnik.

По словам представителя закона, все планируемые мероприятия политического и социально-экономического характера должны быть заранее согласованы с органами власти, чтобы полиция смогла обеспечить общественный порядок на дорогах.

Пьянству за рулем - бой

Со следующей недели граждане, которые сядут за руль в нетрезвом виде, рискуют остаться без водительских прав. Так, с 14 декабря в Молдове вступит в силу закон, который устанавливает единый механизм борьбы с таким феноменом как езда в состоянии алкогольного опьянения.

Таким образом, водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде, лишат права управления машиной на срок рассмотрения дела в судебной инстанции. На данный момент у автовладельцев также изымают права, но при этом выдается временное удостоверение на время судебных разбирательств.

Рынок
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Еще с 14 декабря водителей, пойманных в состоянии алкогольного опьянения, лишат авто. Машину нарушителя будут перевозить на специальную парковку, а транспортировка обойдется в 250 леев. За штрафстоянку тоже придется платить. "Такса" составит 50 леев в час.

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С того же дня вступает в силу процедура аннулирования водительских прав. Граждане, удостоверение которых признали недействительным, могут рассчитывать на получение нового документа только спустя четыре года с момента вынесения окончательного вердикта суда. Кроме того, им придется повторно сдать экзамен на получение прав: теорию и практику. Однако для этого нужно пройти антиалкогольную пробационую программу, которая предусматривает 20 часов лекций. А сам курс обойдется в четыре тысячи леев.

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