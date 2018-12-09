Суровое наказание ждет молдавских водителей: это касается всех

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Суровый декабрь для молдавских водителей: в республике вступают в силу новые штрафы и единый механизм борьбы с таким феноменом как езда в состоянии алкогольного опьянения.

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Новые штрафы за…

С 9 декабря в Молдове будут платить штрафы участники несанкционированного движения автоколонн. Согласно вступающим в этот день в силу изменениям в Кодекс о правонарушениях, участие в неавторизованных колоннах автодвижения, создающих трудности другим участникам трафика, будет наказываться штрафом от двух тысяч 250 до трех тысяч леев и тремя штрафными пунктами.

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Водители, которые принимали участие в неавторизованных соревнованиях, тренировках, конкурсах на трассах общественного пользования, рискуют заплатить от трех до четырех с половиной тысяч леев и получить пять штрафных пунктов.

Если подобные действия могут привести к ДТП, виновные автолюбители помимо указанной в последнем случае суммы штрафа могут лишиться на полгода права управлять транспортным средством.

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За организацию несанкционированных мероприятий на автотрассах грозит штраф от трех тысяч 750 до четырех с половиной тысяч леев штрафа и лишение права на вождение автомобиля в течение года.

Свадебный переполох?

По словам главы юридической службы Национального инспектората по патрулированию Вячеслава Сырбу, нововведения касаются только тех автоколонн, которые несут угрозу безопасности дорожного движения, вне зависимости от характера мероприятия, в котором эти машины участвуют.

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"Не попадают под санкции группы автомобилей, которые не демонстрируют агрессивное поведение на дорогах. Под понятием "группы автомобилей" подразумеваются два и более автомобиля", - пояснил Сырбу для Sputnik.

По словам представителя закона, все планируемые мероприятия политического и социально-экономического характера должны быть заранее согласованы с органами власти, чтобы полиция смогла обеспечить общественный порядок на дорогах.

Пьянству за рулем - бой

Со следующей недели граждане, которые сядут за руль в нетрезвом виде, рискуют остаться без водительских прав. Так, с 14 декабря в Молдове вступит в силу закон, который устанавливает единый механизм борьбы с таким феноменом как езда в состоянии алкогольного опьянения.

Таким образом, водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде, лишат права управления машиной на срок рассмотрения дела в судебной инстанции. На данный момент у автовладельцев также изымают права, но при этом выдается временное удостоверение на время судебных разбирательств.

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Еще с 14 декабря водителей, пойманных в состоянии алкогольного опьянения, лишат авто. Машину нарушителя будут перевозить на специальную парковку, а транспортировка обойдется в 250 леев. За штрафстоянку тоже придется платить. "Такса" составит 50 леев в час.

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С того же дня вступает в силу процедура аннулирования водительских прав. Граждане, удостоверение которых признали недействительным, могут рассчитывать на получение нового документа только спустя четыре года с момента вынесения окончательного вердикта суда. Кроме того, им придется повторно сдать экзамен на получение прав: теорию и практику. Однако для этого нужно пройти антиалкогольную пробационую программу, которая предусматривает 20 часов лекций. А сам курс обойдется в четыре тысячи леев.