Шок: кредит под 400% годовых - за что переплачивают некоторые жители Молдовы

Микрокредиты, несмотря на высокие проценты, пользуются популярностью у молдавских граждан. Они привлекают своей доступностью и быстротой.

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik, Дарья Чернега. В Молдове растет число граждан, которые берут денежные кредиты. Как отметил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ, за последнее время их доля выросла с 10 до 40%.

Как не стать жертвой завышенных ставок

По словам Ионицэ, рост кредитования населения связан с тем, что банкам стало выгоднее работать с физическими лицами, нежели с экономическими агентами. Процент невозвратных кредитов среди них достаточно мал. С более "сложными" клиентами, в свою очередь, работают компании по микрокредитованию. Нередко за их услугами обращаются люди, которые не могут предоставить справку об официальном доходе. Это обстоятельство заставляет их переплачивать огромные суммы в виде процента.

"Анализ, который провела одна из госструктур, и он не был публичным, показал, что в некоторых случаях проценты выходят за пределы добра и зла. То есть 400% годовых сейчас можно легко встретить. И это не предел, можно найти и выше", - рассказал Ионицэ.

По словам эксперта, не все компании по микрокредитованию злоупотребляют сверхвысокими процентами. Однако гражданам стоит быть внимательными и интересоваться так называемой эффективной ставкой, то есть той, которая набегает в результате всех дополнительных комиссионных выплат за год.

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Откуда берутся высокие проценты

Как пояснил Ионицэ, в основном компании по микрокредитованию зарабатывают на разнице: берут крупный кредит на несколько миллионов леев в банке, а затем мелкими порциями под большие проценты раздают его населению. Банкам такая схема работы удобна.

Они имеют дело с одной фирмой, а не с несколькими десятками "проблемных" физических лиц. Как отметил эксперт, в отличие от коммерческих банков небанковский сектор не регулируется вышестоящими органами. Однако они должны следить за соблюдением прав потребителя.

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Переизбыток средств

Одна из причин активного микрокредитования – переизбыток финансовых средств на молдавском рынке. Сложившуюся ситуацию Ионицэ объясняет тем, что экономические агенты не стремятся инвестировать, и, соответственно, брать на эти цели займы.

Эксперт привел данные, согласно которым кредитный портфель юридических лиц за четыре года снизился на 15 миллиардов леев - с 47 до 32. В то же время объем кредитования граждан вырос более, чем на треть, достигнув почти девяти миллионов леев.