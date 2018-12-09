Что готовит год грядущий: новшества, которые вступят в силу с 1 января

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik, Дарья Чернега. Главное событие 2019 года – парламентские выборы по смешанной избирательной системе и республиканский консультативный референдум, которые состоятся 24 февраля.

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К ним политики, находящиеся у власти, постарались основательно подготовиться. В наступающем году граждан ждут положительные изменения. Впрочем, не все они носят избирательный подтекст. Некоторые важные новшества имеют исключительно технический характер.

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Амнистия для нелегалов

С 1 января будет объявлена новая амнистия для граждан Молдовы, которые нелегально находятся в Российской Федерации. Договоренность об этом была достигнута во время встречи российского лидера Владимира Путина и президента республики Игоря Додона. В ноябре стороны пообещали разработать механизмы амнистии. Она коснется граждан, которые нарушили 26-ю статью миграционного законодательства России. В частности, превысили законные сроки пребывания или совершили административное нарушение.

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Дорогу овощам и фруктам

Другая договоренность президентов России и Молдовы связана с открытием рынков для молдавских товаров. Главы государств условились, что на полгода снимаются пошлины на экспорт в РФ. В частности, речь идет об овощах, фруктах, консервах и вине. Нововведения вступят в силу с 1 января 2019 года. Снятие пошлин особенно важно для производителей яблок и винограда. В этом году из-за избыточного урожая они столкнулись с нехваткой рынков сбыта.

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В помощь пенсионерам

Некоторых граждан Молдовы ждет повышение пенсий. Изменения касаются тех, чье пособие по старости ниже тысячи 589 леев. Рост составит 10%, то есть не более, чем 159 леев. Прибавка ждет и некоторых работающих пенсионеров. Они смогут потребовать пересмотра пенсии с учетом взносов, сделанных в фонд социального страхования после выхода на заслуженный отдых. Правда, воспользоваться такой возможностью в следующем году смогут только граждане, вышедшие на заслуженный отдых до 1 января 1999 года. Право на пересмотр дается только один раз. Даже если пенсионер продолжит работать и дальше, второго шанса уже не будет.

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Будущим мамам на заметку

Единовременное пособие при рождении ребенка будет приведено в соответствие со средней заработной платой по стране. С 1 января этого года его размер составит шесть тысяч 303 лея. В общей сложности на эти цели планируется потратить 213 миллионов леев, соответствующие расходы утверждены в государственном бюджете на будущий год, ранее заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Силвия Раду. На данный момент пособие составляет пять тысяч 645 леев.

Удержать молодежь

Молодых педагогов привлекают в систему образования. С 1 января следующего года единовременное пособие для начинающих специалистов повысят в три раза - с 45 тысяч до 120 тысяч леев, то есть до шести тысяч евро. Как известно, система образования сейчас сталкивается с острой нехваткой кадров, особенно в сельской местности. Там основной состав педагогов – пенсионеры, которые иногда ведут по несколько предметов.

Электронный формат

С начала нового года из обращения исчезнет важный документ – трудовые книжки. Он упраздняется, а все данные, которые были туда внесены, переводятся в электронный формат. Сведения будут храниться на личных счетах застрахованных лиц. Записи, внесенные в трудовую книжку до 1 января 2019 года, остаются в силе и могут быть использованы по необходимости. До 28 декабря работодатели должны вернуть сотрудникам трудовые книжки с записями о занимаемых ими на данный момент должностях.

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Перейдем на бумагу

С 1 января 2019 года Молдова постепенно начнет отказываться от полиэтиленовых пакетов. Первыми под запрет попадут плотные пакеты толщиной 50 микрон и выше. К 2021-му страна должна полностью избавиться от такого вида упаковки. На замену полиэтиленовым пакетам придут бумажные, тканевые, а также изготовленные из других биоразлагаемых материалов.

Сколько стоит полис медстрахования?

Хорошо, что не подорожал… Цена на полис обязательного медицинского страхования в 2019 году не изменится и составит четыре тысячи 56 леев. С 1 января по 1 апреля большинство категорий плательщиков смогут его приобрести со скидкой в 50%. Собственники земельных участков получат 75-процентную скидку, а патентообладатели заплатят на 60% меньше.

Размер взноса в фонд обязательного медицинского страхования Молдовы останется на уровне текущего года и составит в общей сложности 9% (по 4,5% с работника и работодателя).

Курильщикам придется туго

Табачная продукция в Молдове со следующего года опять подорожает. Подобные изменения предусмотрены в государственном бюджете на 2019 год. Сигареты с фильтром взлетят в цене в среднем на 19%, а без фильтра – на 35%.

Так, c самого начала будущего года минимальная розничная цена за пачку сигарет с фильтром составит 25 леев - примерно полтора доллара по текущему курсу Нацбанка Молдовы. В то же время сигареты без фильтра будут продаваться минимум по 19 леев, а это 1,1 в пересчете на американскую валюту.

С 1 января 2019 года граждане Молдовы, постоянно проживающие в государстве, с которым у республики не заключено соглашение о социальной защите, могут подать заявление на получение пенсии в территориальный орган социального страхования по последнему месту жительства в нашей стране. Это касается соотечественников, которые выполнили все условия для получения пенсии на территории нашей страны.

Государство перешлет пенсию гражданину Республики Молдова в страну, где он постоянно проживает. Деньги отправят в молдавских леях, но затем они переконвертируются в валюту того или иного государства.

Для получения пенсии гражданам Молдовы, постоянно проживающим за пределами страны, нужно будет раз в год предъявлять справку, подтверждающую, что они живы (certificat de viață), а иначе выплаты прекратятся. Правда, с некоторыми оговорками.