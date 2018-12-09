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Международный детский центр Артек в Крыму

Приднестровец установил рекорд в легендарном международном лагере "Артек"

© Sputnik / Макс Ветров
Общество
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Леонид Гусаренко попал в тринадцатую смену 2018 года крупного международного центра для детей.

ТИРАСПОЛЬ, 9 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Воспитанник Республиканского кадетского корпуса МВД Приднестровья, одиннадцатиклассник Леонид Гусаренко побывал в знаменитом международном детском центре "Артек", который расположен в городе Гурзуф на крымском полуострове. Путешествие открыло для кадета много новых знаний, привлекло в его жизнь новых друзей. Леонид также привез заслуженную медаль и диплом, который подтверждает его спортивный рекорд.

"На празднике спорта Леонид Гусаренко установил рекорд лагеря по отжиманиям. За 30 минут в упоре лежа он отжался 525 раз", - рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья. 

Тестирование. Архивное фото
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Гусаренко попал в отряд морского профиля, члены которого изучали морские узлы, семафорно-флажковую азбуку и многие другие направления, связанные с морской тематикой. Неизгладимые впечатления остались после выхода в море на шлюпках. Кроме специализированных дисциплин артековцы также изучали и школьные предметы: физику, математику, историю.

На 13-ю смену 2018 года приехали более трех тысяч детей со всех уголков России, из ближнего зарубежья, а также из некоторых европейских стран, таких как Франция и Греция. Тематика этого заезда – путешествие по "Солнечному городу" из сказочной повести Николая Носова о Незнайке. На три недели детские лагеря "Артека" стали "носовскими" городками: спортивными, театральными, шахматными, веселыми. Ребята смогли попробовать себя в различных профессиях.

Теги:
рекорд, детский лагерь, Артек, Приднестровье
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