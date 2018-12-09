Новогодние каникулы: когда молдавские школьники уйдут на отдых

Родителям и школьникам на заметку: совсем скоро учащиеся уходят на зимние каникулы.

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. В ожидании праздников и новогоднего чуда – молдавские школьники в предвкушении зимних каникул, которые стартуют с 22 декабря. За парты учащиеся вернутся 9 января 2019 года.

© Sputnik / Evgenya Novozhenina Рабочие субботы и когда отдыхать: календарь выходных дней в Молдове

Следующие каникулы у школьников выпадают на март. Правда, отдыхать они будут всего три дня с 7 по 10 марта. Пасхальные каникулы продлятся с 27 апреля по 6 мая (девять дней).

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Для учащихся с первого по восьмой и с десятого по одиннадцатый классы летние каникулы установлены с 1 июня по 31 августа (92 дня). Выпускные экзамены для учащихся девятых классов пройдут с 3 по 14 июня 2019 года. А для выпускников двенадцатых классов (лицей) - с 4 по 21 июня 2019 года.