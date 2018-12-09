В самом центре Кишинева творятся ужасные вещи - фото

Фотофакты того, что происходит в центре как бы европейской столицы: горожане обходят стороной подземку рядом со зданием Академии наук Молдовы.

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Огромный по кишиневским меркам разветвленный подземный переход на перекрестке бульваров Штефана чел Маре, К. Негруцци и улицы Чуфля (у здания Академии наук Молдовы) жители столицы стараются обходить стороной. Понятно почему. Туда даже спуститься сложно, не говоря о том, что в подземке уже несколько лет нет электричества, а сама она превратилась в отхожее место.

Подземный переход у здания Академии наук Молдовы © Sputnik / Osmatesco

Подземный переход у здания Академии наук Молдовы © Sputnik / Osmatesco

Подземный переход у здания Академии наук Молдовы © Sputnik / Osmatesco

Подземный переход у здания Академии наук Молдовы © Sputnik / Osmatesco

Подземный переход у здания Академии наук Молдовы © Sputnik / Osmatesco

Подземный переход у здания Академии наук Молдовы © Sputnik / Osmatesco 1 / 6 © Sputnik / Osmatesco Подземный переход у здания Академии наук Молдовы

Все происходит на фоне обещаний муниципалитета привести большую часть таких переходов в полный порядок. Sputnik неоднократно писал об ужасах подземки у Академии наук, но воз, как говорится, и ныне там.

Если чиновники примэрии не пользуются столичными подземными переходам, это не означает, что подобного не делают горожане. Но у властей то ли руки не доходят, то ли им просто не до этого.