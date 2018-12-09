Что год грядущий нам готовит: изменятся ли цены на хлеб в 2019-м

Глава Минсельхоза рассказал о том, как формируются цены на хлеб, сравнил их с показателями в других странах, и сделал свой прогноз относительно того, подорожает ли продукт, который признан всему головой, в наступающем 2019 году.

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. В Молдове цены меняются настолько часто, что не всегда успеваешь их отследить. Однако население в первую очередь волнует, что происходит с продуктами первой необходимости. Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Николае Чубук рассказал Sputnik, могут ли измениться цены на хлеб в Молдове в следующем году.

"У нас рыночная экономика. Цены определяются в зависимости от потребностей или от затрат. Все исходит из данных факторов. Если повышаются затраты на производство, то появляются признаки роста цен на окончательный продукт. На данный момент у нас нет никаких подобных признаков", - отметил министр.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Нацбанк Молдовы принял важное решение: что произойдет с ценами

Он обратил внимание на составляющие затрат и отметил, что нет повышения цен на электроэнергию и первичное сырье.

Мнение эксперта: что будет с молдавским леем после выборов>>>

"Не вижу никаких признаков для повышения цен на хлеб. Если даже это и произойдет, то давайте смотреть реально на то, что происходит на рынке. Хлеб уже не такой продукт, который мы в дальнейшем можем считать социальным. И цены на хлеб в Республике Молдова намного ниже, чем в других странах. К примеру, в Италии, Франции, Германии, Румынии", - отметил чиновник.

Последний прогноз Чокли: что будет с ценами в Молдове в 2019 году>>>

По его словам, в Молдове цены на хлеб регламентируются. "На данный момент, исходя из экономических процессов в Республике Молдова, нет никаких предпосылок для повышения цен на базовые продукты", - подчеркнул Чубук.

Читайте также: