16:48 09 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.19
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.62
Поиск
Хлеб

Что год грядущий нам готовит: изменятся ли цены на хлеб в 2019-м

CC0 / Pixabay / Bildagentur_Intuitivmedia
Общество
Получить короткую ссылку
97 0 0

Глава Минсельхоза рассказал о том, как формируются цены на хлеб, сравнил их с показателями в других странах, и сделал свой прогноз относительно того, подорожает ли продукт, который признан всему головой, в наступающем 2019 году.

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. В Молдове цены меняются настолько часто, что не всегда успеваешь их отследить. Однако население в первую очередь волнует, что происходит с продуктами первой необходимости. Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Николае Чубук рассказал Sputnik, могут ли измениться цены на хлеб в Молдове в следующем году.

"У нас рыночная экономика. Цены определяются в зависимости от потребностей или от затрат. Все исходит из данных факторов. Если повышаются затраты на производство, то появляются признаки роста цен на окончательный продукт. На данный момент у нас нет никаких подобных признаков", - отметил министр.

Национальный банк Молдовы
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Нацбанк Молдовы принял важное решение: что произойдет с ценами

Он обратил внимание на составляющие затрат и отметил, что нет повышения цен на электроэнергию и первичное сырье.

Мнение эксперта: что будет с молдавским леем после выборов>>>

"Не вижу никаких признаков для повышения цен на хлеб. Если даже это и произойдет, то давайте смотреть реально на то, что происходит на рынке. Хлеб уже не такой продукт, который мы в дальнейшем можем считать социальным. И цены на хлеб в Республике Молдова намного ниже, чем в других странах. К примеру, в Италии, Франции, Германии, Румынии", - отметил чиновник.

Последний прогноз Чокли: что будет с ценами в Молдове в 2019 году>>>

По его словам, в Молдове цены на хлеб регламентируются. "На данный момент, исходя из экономических процессов в Республике Молдова, нет никаких предпосылок для повышения цен на базовые продукты", - подчеркнул Чубук.

Читайте также:

По теме

Киркэ: строительный бум - способ сохранить деньги в белокаменной кубышке
"Квартирный вопрос" в Молдове: рост или упадок
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Самые красивые российские звезды: они затмили даже блеск бриллиантов - фото
Гиены загнали льва в угол
Льва загнали в угол гиены: развязка схватки поражает - видео
Жилье в Молдове 2018
"Квартирный вопрос" в Молдове: рост или упадок

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться