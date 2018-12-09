Дизайнер из Молдовы создает необычные аксессуары для модниц

Все дело в шляпе - аксессуар, который сделает любую женщину особенной: молдавский дизайнер рассказала, какой тип дам предпочитает этот головной убор.

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Дизайнер шляп из Молдовы Юлиана Кирошка рассказала Sputnik об аксессуаре, который должен быть в гардеробе каждой женщины, а также о том, что говорит головной убор о его обладательнице.

"Продвигаю образ элегантной дамы, которая уверена в себе. Каждая женщина хочет быть красивой, но иногда не знает, что для этого нужно. Шляпки, которые я создаю, помогают дамам быть уверенными в себе и культивировать эмоциональное равновесие", - сказала Кирошка.

Волшебная шляпа

По словам собеседницы, правильно подобранный головной убор не только подчеркивает черты лица, но и помогает скорректировать определенные недостатки. К примеру, неудачную прическу или макияж. Как считает дизайнер, шляпка отвлекает внимание от какого-то "дефекта" и фокусирует взгляд на себе.

"Этот аксессуар подойдет любой женщине, если он соответствует наряду и овалу лица. Если головной убор подобран грамотно, то образ в целом смотрится гармонично. В случае, если шляпка не сочетается с формами, то, конечно, она будет смотреться как нечто отдельное", - отметила Кирошка.

Как рассказала мастер, есть много критериев, по которым можно понять, какая именно шляпа подойдет той или иной даме.

"Женщины, в основном, не особо изучают эти базовые правила. Каждый раз они делают одни и те же ошибки", - сказала Кирошка.

Какие женщины носят шляпки?

Дизайнер дала определение женщинам, которые экспериментируют с головными уборами и предпочитают носить шляпы.

"Как правило, это эмоционально зрелые женщины. Они знают, чего хотят. У них есть внутреннее равновесие", - так охарактеризовала Кирошка любительниц шляпок.

Необычные шляпки

Собеседница рассказала о самых необычных шляпках, какие ей приходилось делать.

"Это было к определенному событию – крещению ребенка. Клиентка захотела, чтобы на шляпе были балетные пуанты. Конечно, это странная идея, не всем понятная. Но я еще раз говорю, все зависит от внутренней и эмоциональной зрелости. Она понимает, что может носить такой эксцентричный и экстравагантный декор, который не будет ее сковывать", - рассказала собеседница.

По ее словам, шляпа должна быть такой, чтобы у ее обладательницы не было морального и физического дискомфорта.

"Это я и пытаюсь воспитать в своих клиентках. Шляпу надо выбирать также, как духи", - сказала она.

Полное интервью с Юлианой Кирошка можно прочитать здесь и узнать, как правильно выбрать головной убор, какие шляпы модны в этом сезоне и многое другое.

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