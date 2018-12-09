Праздники приходят: Оргеев преобразился к Новому году и Рождеству

Километры гирлянд, десятки тысяч праздничных огоньков, яркие инсталляции и особая атмосфера Нового года: в Оргееве можно сделать много красочных селфи.

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Жители Молдовы с энтузиазмом готовятся к Новому году и Рождеству. Во всех городах страны устанавливают елки, улицы украшают иллюминацией, в воздухе витает особая атмосфера зимних праздников. Преобразился и Оргеев, превратившись в настоящую новогоднюю сказку.

Как и в прошлом году центральную площадь города имени Василия Лупу украсила искусственная елка. Зеленая красавица высотой в 24 метра наряжена в гирлянды и игрушки. Рядом с главным атрибутом зимних праздников расположились инсталляции - большие светящиеся фигуры из любимых детских сказок и мультиков, фотозоны, а также украшения в тематике зимних праздников.

Вход на площадь украшен огромной стилизованной подарочной коробкой-инсталляцией, где также можно устроить фотосессию.

Главная улица города имени Василе Лупу украшена десятками тысяч огоньков.

"Этим летом Оргеев был назван "летней столицей" страны. Теперь, мы станем зимней столицей Молдовы!", - заявил на торжественном открытии елки примар (мэр) Оргеева Илан Шор, добавив, что продолжит прилагать все усилия для развития не только Оргеева, но и республики в целом, превратив ее в страну, где каждому захочется жить.

Как заявили в пресс-службе примэрии города, статистика показывает, что традиционно в зимние праздники Оргеев посещают десятки тысяч гостей со всех уголков страны и из-за границы.

В прошлом году рождественская елка Оргеева попала в топ самых красивых зеленых красавиц. Фотопортал LB.ua опубликовал коллекцию рождественских елей со всего мира, украсивших города и столицы разных стран. Среди елок Киева, Лондона, Берлина, Будапешта, Рима, Вильнюса, Ватикана, Праги, Афин, Гонконга, Варшавы, Парижа, Бейрута и других городов, отмечена и оргеевская красавица.

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