Мэрия решила: движение общественного транспорта в Кишиневе вновь изменилось

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. До 30 декабря движение транспорта по улицам 31 Августа 1989 года и Тигина ограничено в связи с выполнением ремонтных работ в центральном секторе города, сообщили в пресс-службе примэрии (мэрии) Кишинева.

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Таким образом, учитывая ремонт водопроводных сетей и канализации на улице 31 Августа 1989 года на отрезке между улицами А. Пушкина и В. Пыркэлаб, движение общественного транспорта изменится.

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Так, маршрутки №101 ездят с бульвара Штефана чел Маре по улицам А. Щусева, Букурешть и далее по установленному ранее маршруту;

Микроавтобусы №103 следуют с бульвара Штефана чел Маре по улицам А. Щусева, Букурешть, Чуфля, бульвару К. Негруцци и далее по установленному ранее маршруту;

Маршрутки №114 передвигаются с бульвара Штефана чел Маре по улицам А. Щусева, Букурешть, В. Александри, А. Щусева и далее по установленному ранее маршруту;

Микроавтобусы №116 ездят с улицы М. Еминеску по улицам Букурешть, Армянская и далее по установленному ранее маршруту.

В этот же период в связи с ремонтом сетей и на улице Тигина на отрезке улиц А. Бернардацци и А. Матеевича движение транспорта перенаправлено.

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Автобусы №9 ездят с улицы Тигина по улицам В. Александри, Пан Халиппа и далее по установленному ранее маршруту;

Маршрутки №125, 190 и 191 следуют с улицы Букурешть по улицам В. Александри, Пан Халиппа, Ион Инкулец и далее по установленному ранее маршруту;

Микроавтобусы №178 и 192 передвигаются с улицы Тигина по улицам В. Александри и далее по установленному ранее маршруту.

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Кроме того, как сообщили в примэрии, с 9 по 30 декабря запланированы ремонтные работы на улице Тигина на отрезке улиц А. Янку и Александру чел Бун. В связи с этим общественный транспорт перенаправят следующем образом:

Маршрутки №137 будут ездить с улицы А. Янку по улице Бэлэнеску и далее по установленному ранее маршруту;

Микроавтобусы №157 будут следовать с бульвара Д. Кантемира по улице Измаильская;

Маршрутки №171 и 174 будут передвигаться с улицы А. Янку по улице Бэлэнеску и далее по установленному ранее маршруту.